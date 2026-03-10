Песков отказался комментировать обвинения в адрес России в оказании помощи Ирану

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль не комментирует обвинения в якобы передаче разведданных Ирану на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Мы их никак не комментируем».

Он также не стал уточнять, обсуждался ли этот вопрос во вчерашнем разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, добавив: «По содержанию разговора мы уже сказали всё, что хотели».

Песков воздержался от конкретизации предложений Москвы по урегулированию ситуации вокруг Ирана, которые были озвучены Владимиром Путиным в беседе с Дональдом Трампом. По его словам, «нет, в настоящий момент такой возможности конкретизировать нет. Да и нет, собственно, намерений таких». Представитель Кремля подчеркнул, что эти предложения уже доведены до собеседника, и дальнейшее развитие ситуации зависит от процесса согласования.

Кроме того, Песков напомнил, что многие из предложений России по деэскалации на Ближнем Востоке по-прежнему остаются «на столе» и открыты для обсуждения участниками конфликта, включая США. При этом он отметил, что ситуация требует широкого согласования и участия разных сторон, и призвал «чуть-чуть набраться терпения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин еще до начала военных действий на Ближнем Востоке выступал с инициативой посредничества России для снижения напряженности в регионе.

Иранский президент Масуд Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

Москва, по мнению китайских экспертов, делится с Тегераном информацией о военных целях США, что затрудняет операции американской армии в регионе.