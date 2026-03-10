Песков сообщил о предложении Путиным посредничества на Ближнем Востоке

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин предлагал различные варианты посредничества и услуг России в урегулировании разногласий на Ближнем Востоке еще до эскалации ситуации, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил: «Президент Путин с самого начала этой истории, до начала боевой фазы, предлагал различные варианты нашего посредничества и наших услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности».

Песков добавил, что в настоящий момент Путина нельзя назвать посредником, так как для этого требуется «множественное понимание, множественное согласование». Он подчеркнул, что необходимо дождаться согласия всех сторон для возможного посредничества России.

Кроме того, Песков отметил, что Россия готова оказать содействие в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке в меру своих возможностей и будет рада помочь, если потребуется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по инициативе американской стороны.

Путин направил поздравительную телеграмму новому руководителю Ирана Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду на помощь России в защите интересов исламской республики на фоне давления со стороны США и Израиля.