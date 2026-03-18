Хуснуллин заявил о серьезной недокапитализации России
Россия по-прежнему остается серьезно недокапитализированной страной, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин на коллегии Росимущества.
Он отметил, что капитализация страны с начала года превысила чуть более 900 трлн рублей. «Много это или мало? Может ли наша страна стоить столько? Это говорит о том, что мы сегодня серьезно недокапитализированы», – подчеркнул Хуснуллин, передает ТАСС.
По словам вице-премьера, имущество является основой налоговой базы во всем мире. В России сейчас ведется активная работа по кадастрированию объектов, а также подготовке налоговой базы. Особое внимание уделяется поиску дополнительных земельных участков для жилищного строительства.
Хуснуллин добавил, что к 2030 году в оборот планируется ввести 500 тыс. га для строительства жилья. В прошлом году было рассмотрено порядка 10 тыс. га, а к 2026 году стоит задача вовлечь еще 12 тыс. га. Вице-премьер отметил, что важно не только найти подходящие участки, но и оперативно подготовить всю необходимую документацию для их включения в строительный оборот.
