  • Новость часаВ Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    На шахте в ЛНР после удара ВСУ заблокирован 41 горняк
    Иран обвинил США в ООН в подстрекательстве к терроризму
    Посол России в Лондоне допустил ассиметричные меры в Ла-Манше
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Кредиты и займы россиян достигли 45 трлн рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    2 апреля 2026, 17:30 • Политика

    Рейтинг недружественных правительств. Дуга агрессии от Балтики до Черного моря

    Рейтинг недружественных правительств – март 2026

    @ Stefan Sauer/DPA/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за март 2026 года. Безоговорочными лидерами в этом месяце стали страны Прибалтики и Финляндия. Такой результат объясняется качественным сдвигом в их действиях: теперь это не только поставки вооружений на Украину, но и возможное использование их территорий для ударов по России.

    Тенденция к росту агрессии со стороны стран Северной Европы, наметившаяся в феврале, не только сохранилась, но и вышла на беспрецедентно новый уровень в марте 2026 года. Это напрямую отразилось на общем рейтинге недружественных правительств (.pdf), который составляет газета ВЗГЛЯД.

    Речь идет, в частности, о серии инцидентов с использованием беспилотных летательных аппаратов. В течение марта в странах балто-скандинавского региона фиксировались случаи падения украинских дронов. По имеющимся данным, их маршруты пролегали через воздушное пространство этих стран. Показательно, что все эти эпизоды происходили на фоне атак ВСУ по Ленинградской области.

    При этом военные стран Балтии и Финляндии признались в том, что не предпринимали попыток перехватить или уничтожить БПЛА, так как не видели в них угрозу. В такой ситуации возникает закономерный вопрос: действовали ли они в связке с украинской стороной или как минимум сознательно допустили использование своей территории для ударов по России?

    Эти эпизоды стали основанием для начисления ряду стран дополнительных баллов в рейтинге враждебности. В результате по итогам марта первое место заняла Латвия, набравшая 90 баллов из 100. Схожая линия прослеживается в действиях Литвы, Финляндии и Эстонии, которые разделили вторую строчку. Стоит отметить, что состав первой десятки рейтинга не пополнился новыми странами – при этом из него выбыли Ирландия, Мальта и Словения.

    В военно-политическом измерении лидерами агрессивной линии стали Латвия, Литва, Финляндия, далее за ними следуют Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. Эти государства продолжали прямые поставки вооружений на Украину, выделяли финансирование для закупок техники в интересах ВСУ и участвовали в учениях НАТО у российских границ. В то же время в части экономического давления наиболее активно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.

    «Страны Северной Европы давно и активно действуют против России, но в марте они довели конфронтацию до уровня, который ранее считался маловероятным. Это потребовало уточнения методики расчета нашего рейтинга и добавления так называемых спецбаллов за враждебность», – отмечает Евгений Поздняков, корреспондент газеты ВЗГЛЯД и методолог проекта. По его словам, ранее наиболее весомым недружественным действием в рамках рейтинга считались поставки вооружений на Украину. Однако события марта ставят вопрос о качественно ином уровне вовлеченности третьих стран в конфликт.

    «Если будет доказано, что Финляндия и страны Прибалтики сознательно предоставляли свою территорию и воздушное пространство для атак на Россию, это может стать системным фактором. В таком случае новый критерий будет включен в регулярную систему формирования рейтинга. А пока спецбаллы позволяют оперативно фиксировать неожиданные действия противника – что полностью соответствует характеру нынешней обстановки», – заключил Поздняков.

    Финляндия и Прибалтика: разница в тоне

    В свою очередь профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко видит разницу в поведении стран Прибалтики и Финляндии. По его словам, в Хельсинки жестче отреагировали на падение украинских беспилотников – и в этом плане Финляндия старается дистанцироваться от все более радикальной линии соседей.

    «Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, то здесь начисление спецбаллов выглядит абсолютно логичным и верным решением. Эти государства ослеплены мнимой исторической миссией – сдерживанием России – и готовы ради ее исполнения полагаться на любые предложения, поступающие извне», – уточняет эксперт.


    По словам Ткаченко, решения, которые принимают страны Балтии – одна из худших форм выражения враждебности к Москве. «Такой курс можно описать как балансирование на грани прямого конфликта между Россией и частью объединенной Европы. В этом смысле он опаснее, чем поставки вооружений ВСУ», – подчеркнул политолог.

    «Северная восьмерка» (NB8) наращивает агрессию

    «Если месяц назад мы говорили о формировании в Северной Европе второй по значимости точки давления на Россию, то сейчас можно констатировать: этот сценарий реализуется быстрее, чем ожидалось», – говорит Алексей Нечаев, координатор проекта, руководитель отдела политики газеты ВЗГЛЯД.

    Балто-скандинавский «кулак», о котором газета неоднократно писала, не просто сложился – он уже используется как ударный инструмент, а территория региона – как плацдарм для растущего военного давления на Россию.


    «Мы видим активную работу по созданию проблем на северо-западных рубежах России – прежде всего в Ленинградской области и на Балтике. Регулярные удары по портовой инфраструктуре, включая Усть-Лугу – один из ключевых экспортных узлов, прямо вписываются в эту логику противника», – пояснил Нечаев.

    «Параллельно украинской стороной предпринимаются попытки атаковать энергетическую инфраструктуру «Турецкого потока» и «Голубого потока», а также объекты в Новороссийске. По сути, формируется единая дуга диверсионно-террористической напряженности – от Балтийского моря до Черного. При этом сами страны региона, усиливая соучастие в атаках ВСУ по российской территории, объективно повышают риски для собственной безопасности», – заключил Нечаев.

    Главное
    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Разведка Сербии назвала производителя взрывчатки для диверсии на газопроводе
    Президент Южной Кореи извинился перед КНДР
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Бессмертный полк России» запатентовал эмблему акции
    Россиян поздравили с началом первой Недели космоса
    Набор ингредиентов для приготовления кулича подешевел за год

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Перейти в раздел

    Благополучие Турции зависит от хороших отношений с Россией

    Все больше признаков того, что война с Ираном ставит в крайне уязвимое положение еще одну важнейшую страну Ближнего Востока – Турцию. Почему Анкара едва ли не громче всех требует мира, какие геополитические развилки встают сегодня перед Турцией – и почему только плотное сотрудничество с Россией способно обеспечить устойчивость и безопасность этого государства? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации