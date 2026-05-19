Писательницу Серенко внесли в список террористов и экстремистов
Феминистка и общественная деятельница Дарья Серенко* (признана иноагентом) пополнила официальный государственный перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности.
Федеральная служба по финансовому мониторингу обновила перечень граждан и организаций, подозреваемых в радикальной деятельности. Соответствующая открытая информация появилась во вторник на официальном сайте Росфинмониторинга.
Согласно опубликованным данным, в ограничительный список включена признанная иностранным агентом публицистка. «Серенко Дарья* Андреевна, 23.01.1993, г. Хабаровск», – указывается в обновленном реестре ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2024 года Министерство внутренних дел объявило Дарью Серенко* в розыск.
В ноябре 2025 года Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов предпринимателя Евгения Чичваркина и писателя Виктора Шендеровича. Месяцем ранее ведомство добавило в этот реестр блогера Илью Варламова* и журналистку Анну Монгайт.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом