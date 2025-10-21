Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов

С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.7 комментариев
Росфинмониторинг внес блогера Варламова в перечень террористов и экстремистов
Блогер Илья Варламов* и журналистка Анна Монгайт* (признаны иноагентами в России) добавлены в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.
«Монгайт Анна* Викторовна, 09.03 1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины. Варламов Илья* Александрович, 07.01 1984 г. р., город Москва», – указано в перечне, передает ТАСС.
Ранее Росфинмониторинг добавил экс-вице-премьера Альфреда Коха в список террористов и экстремистов.
До этого Росфинмониторинг включил Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина* (оба признаны иноагентами в России) в перечень террористов и экстремистов.
В прошлом году прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Варламова.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом