    Америка мешает Европе украсть российские активы
    Прилепин подписал контракт на военную службу в зоне СВО
    Археологи предупредили о риске обрушения гробницы Тутанхамона
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    АвтоВАЗ продлил четырехдневную рабочую неделю до конца 2025 года
    Названа дата начала похолодания в Москве
    Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    0 комментариев
    Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    8 комментариев
    21 октября 2025, 17:24 • Новости дня

    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов

    Росфинмониторинг внес блогера Варламова в перечень террористов и экстремистов

    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Илья Варламов* и журналистка Анна Монгайт* (признаны иноагентами в России) добавлены в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.

    «Монгайт Анна* Викторовна, 09.03 1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины. Варламов Илья* Александрович, 07.01 1984 г. р., город Москва», – указано в перечне, передает ТАСС.

    Ранее Росфинмониторинг добавил экс-вице-премьера Альфреда Коха в список террористов и экстремистов.

    До этого Росфинмониторинг включил Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина* (оба признаны иноагентами в России) в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году прокуратура инициировала уголовное преследование блогера Варламова.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    20 октября 2025, 21:52 • Новости дня
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    @ Pia Bayer/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что бойцы отряда проводили глубокую разведку и решили направиться в определенное место, ориентируясь на полученные разведданные.

    «Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», – отметил он.

    Военнослужащие ВС России быстро приняли решение и нанесли удар по противнику, когда тот не ожидал атаки, добавил Джокер.

    Ранее на правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела.

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (5)
    20 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия и Словакия официально отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России.

    Европейский дипломатический источник сообщил, что представители Будапешта и Братиславы проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своем решении, передает ТАСС.

    «Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», – заявил дипломат.

    В мае агентство Reuters писало, что лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании реагировать на идею «трибунала» против России.

    Комментарии (6)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 00:55 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    Частично разрушена стена многоэтажного дома в Батайске после атаки БПЛА

    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки
    @ Yuri_Slusar

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    Прилепин сообщил о подписании контракта на военную службу
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатель Захар Прилепин, восстановившийся после тяжелого ранения, подтвердил, что подписывает контракт на прохождение военной службы.

    «Это моя история. История, которую мы начали с моими товарищами, живыми и павшими, еще в 2014 году, и я за нее несу ответственность и с нее соскакивать не собираюсь», – заявил Прилепин, отвечая на вопрос о том, как принял решение вновь вернуться в армию, передает ТАСС.

    Писатель рассказал, что не шел к этому решению целенаправленно, а занимался лечением после тяжелых травм, включая девять переломов ног и повреждения позвоночника, грудины и ребер. По его словам, как только состояние здоровья позволило, он начал проходить медкомиссии, и последние попытки оказались успешными.

    Прилепин отметил, что обладает воинскими навыками и различными военными профессиями, которые могут быть востребованы. Он добавил, что готов выполнять любые задачи, которые ему поручат командиры.

    В пресс-службе писателя подтвердили, что он вернулся в Донбасс и находится в процессе оформления нового военного контракта. В ближайшие недели Прилепин будет проходить сборы и подготовку к службе. Кроме того, у писателя есть два военных подразделения и лагерь военной подготовки «Сталь», где проходят обучение в том числе иностранные добровольцы.

    В 2023 году пресс-служба Прилепина сообщала, что писатель после восстановления планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции.

    Напомним, автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранения, а его товарищ погиб.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 19:27 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить движение курьерского транспорта по тротуарам и пешеходным зонам.

    «Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории «А» или «М», – говорится в обращении Фадеева, передает РИА «Новости».

    Он считает, что это позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения с помощью камер.

    Исключение из запрета предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок. Кроме того, Фадеев отметил, что необходимо ввести административную ответственность за управление мопедами без водительского удостоверения и без постановки на учет.

    Ранее суд в Петербурге обязал курьера заплатить сбитой им женщине более 1,5 млн рублей.

    Комментарии (27)
    21 октября 2025, 05:14 • Новости дня
    В Приморье мужчину второй раз спасли после нападения медведя

    Медведь второй раз напал на сборщика шишек в Приморье

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборщик шишек из Лазовского района попал в больницу после того, как на него повторно за жизнь напал медведь, причинив тяжелые травмы головы.

    Как передает ТАСС, медики из Находки оказали экстренную помощь мужчине, который пострадал от нападения медведя во второй раз за свою жизнь.

    Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в больницу с глубокими рваными ранами головы, оскольчатыми переломами лицевых костей и повреждением глаза.

    В сообщении Находкинской городской больницы говорится: «49-летний сборщик шишек столкнулся со зверем примерно в восьми километрах от села Лазо. Мужчина пытался напугать зверя, но атаки избежать не удалось.

    Благо, сытый медведь быстро потерял интерес к своей жертве. Истекающий кровью таежник смог самостоятельно выйти из леса.

    Когда мужчину привели в стабильное состояние, он рассказал, что медики второй раз спасают ему жизнь после нападения медведя. В предыдущий раз пострадавший побывал в зубах хищника около 10 лет назад».

    Отмечается, что только на хирургическую обработку ран, длина которых достигала 16 сантиметров, врачам понадобилось полтора часа. После обследования пациента экстренно направили на операцию.

    Дальнейшее лечение житель Лазовского района будет проходить в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае вводят дополнительные меры безопасности после нападения медведя у школы. В Приморье житель получил травмы после встречи с гималайским медведем. В Иркутской области медведь ранил пастуха при нападении на скот.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 09:40 • Новости дня
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    @ Danny Gys/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянные представители стран Евросоюза достигли предварительной договоренности по вопросу использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемых «репарационных кредитов», сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ожидается, что окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС, который пройдет в четверг, передает ТАСС.

    Отмечается, что постпреды Евросоюза «неофициально согласовали» черновик итогового документа, который станет основой для дальнейших действий. Представитель Бельгии, выступавшей ранее против этой инициативы, отметил, что нынешний текст является «политическим сигналом к действию» для Еврокомиссии.

    Разработка детального юридического механизма ляжет на Еврокомиссию, однако процесс начнется только после одобрения инициативы лидерами стран ЕС.

    Ранее сообщалось, что Бельгия не планирует препятствовать утверждению плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Силовики сообщили об участии грузинских наемников ВСУ в боях под Запорожьем

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

    Боевики из «Грузинского национального легиона» (признан террористическим в РФ) активно участвовали в боях на запорожском и херсонском направлениях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, эти иностранные формирования используются главным образом на линии соприкосновения в регионах, где ведется контрбатарейная борьба.

    Вместе с грузинскими наемниками в боях участвуют и польские добровольческие подразделения, которые считаются наиболее многочисленными среди иностранных сил на стороне ВСУ. Кроме того, отмечено присутствие на линии фронта латиноамериканских наемников.

    Ранее в августе командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии чаще всего встречаются в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в ходе которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Солдат ВСУ заставили учить английский язык для использования техники НАТО и общения с военными инструкторами. В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, которые действуют в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинская чемпионка мира Белинская выразила неприязнь к россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Алла Белинская рассказала о своих ощущениях от встречи с российской спортсменкой Ксенией Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы, прошедшего в Словакии.

    По словам Белинской, она настраивалась исключительно на победу и принципиально не планировала жать руку сопернице из России, передает Ura.Ru со ссылкой на Sport24.

    «Настраивалась только на победу. И ни в коем случае не жать руку. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», – заявила Белинская, комментируя свои соревнования в 2025 году.

    В интервью она также подчеркнула, что между украинскими и российскими спортсменами на турнире не было попыток завести разговор или наладить контакт. Белинская добавила, что представители России не пытались общаться с украинцами, и она считает это положительным моментом.

    Ранее украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду.

    Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    ВЦИОМ сообщил о готовности 69% россиян экономить ради защиты страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство россиян демонстрируют высокое доверие и гордость за армию, а почти семь из десяти готовы ограничивать расходы ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

    Опрос, проведенный в октябре 2025 года среди 1 600 россиян старше 18 лет, показал, что 80% граждан доверяют российской армии и гордятся военной мощью страны, передает ТАСС. Столько же респондентов подчеркнули, что поддерживают усилия государства по защите национальных интересов, отметив консолидацию общества вокруг этих идей.

    Семь из десяти участников исследования заявили о готовности экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны (69%), причем почти половина выразила абсолютное согласие с этим утверждением (45%). Такой подход, по мнению авторов исследования, отражает деятельностную модель патриотизма, которая приходит на смену исключительно эмоциональному восприятию.

    В итогах говорится, что армия остается одним из важнейших институтов российского общества, на который возложена миссия по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.

    Комментарии (9)
    20 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о ловушке для ВСУ под Красным Лиманом

    У Красного Лимана 63-й бригада ВСУ понесла значительные потери

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры заявили о значительных потерях 63-й механизированной бригады ВСУ на участке между Ставками, Кировском и Красным Лиманом.

    Российские силовые структуры, ссылаясь на радиоперехваты, сообщили, что участок между населенными пунктами Ставки, Кировск и Красный Лиман в ДНР стал для 63-й механизированной бригады ВСУ «точкой невозврата», передает ТАСС. По их словам, украинские военные несут огромные потери и находятся в состоянии паники.

    В российском ведомстве подчеркнули, что этот участок получил у военных прозвище «бермудский треугольник», а для украинских бойцов он стал «общей могилой». Собеседник агентства отметил, что в рядах ВСУ на этом направлении наблюдается сильное отчаяние, а фронт на краснолиманском направлении близок к обрушению.

    Также отмечается, что артиллерия и дроны 25-й армии группировки войск «Запад» ведут постоянные удары по позициям ВСУ, а любое движение украинских подразделений поражается как полевой артиллерией, так и FPV-дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили Ленино в Донецкой народной республике. Расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом составляет в некоторых местах всего четыре километра.

    Российские войска провели серию ударов по позициям украинских формирований, уничтожив технику, склады и до 1670 украинских военнослужащих на разных участках фронта.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 80-летием, отметив его вклад в развитие российского кино и культуры.

    В поздравительной телеграмме, содержание которой приводит Telegram-канал Союза кинематографистов России, глава государства назвал Михалкова примером преданного служения своему делу, Отечеству и людям.

    В тексте обращения Путин отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Президент подчеркнул, что творческие работы и созидательный вклад режиссера в российское киноискусство, а также его общественная, просветительская и образовательная деятельность заслуживают уважения.

    Путин пожелал Михалкову и его близким крепкого здоровья и дальнейших успехов.

    Ранее Путин назвал Михалкова своим другом и истинным патриотом России.

    Напомним, Михалков получил медаль Госдумы за вклад в развитие культуры.

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 23:02 • Новости дня
    Славутич остался без света после повреждения энергообъекта в регионе

    В Славутиче и Черниговской области отключили электричество

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры в Славутиче полностью прекратилась подача электричества, а северная часть Черниговской области также осталась без света.

    О полном отключении света в Славутиче Киевской области сообщил городской совет, передает ТАСС. В официальном сообщении сказано: «[Поврежден] объект энергетики <…>. В настоящее время электроснабжение отсутствует по всему городу. На уровне Черниговского региона произошло автоматическое обесточивание».

    Позднее компания «Черниговоблэнерго» в своем телеграм-канале подтвердила отсутствие электричества в северной части Черниговской области. По словам представителей компании, часть региона осталась без электроснабжения.

    Причины повреждения объекта энергетики и сроки восстановления подачи электроэнергии пока не называются. Местные власти и энергетики работают над устранением последствий аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в северной части Черниговской области на Украине произошло полное отключение электричества из-за повреждения энергетического объекта после серии взрывов.

    В результате аварии в Корюковском районе Черниговской области около 17 тыс. жителей остались без электроснабжения. Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 02:37 • Новости дня
    В Петербурге жителей многоэтажки эвакуировали после просадки асфальта

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из районов Петербурга жители многоквартирного дома были экстренно переселены в школу из-за провала асфальта в зоне канализационного коллектора.

    Жителей дома на 1-м Муринском проспекте эвакуировали после Жителей дома на 1-м Муринском проспекте Петербурга эвакуировали из-за просадки асфальтобетонного покрытия, передает ТАСС.

    По официальным данным, провал произошел на улице Харченко в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора. Оперативный штаб по ликвидации последствий возглавил губернатор Александр Беглов.

    На месте происшествия задействованы все необходимые оперативные службы, включая специалистов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», МЧС, правоохранителей и медиков. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы жизни жильцов нет. Эвакуированные размещены в школе № 104 и обеспечены всем необходимым.

    Просадка обнаружена в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. Для обеспечения безопасности введены ограничения движения по улице Харченко – от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта. Также в зоне технологического нарушения временно отключили газоснабжение в жилых домах.

    В пресс-службе губернатора отметили: «По распоряжению губернатора начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечены всеми необходимыми силами и средствами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани после сильного ливня троллейбус завис над дорожным провалом, и автомобиль удалось эвакуировать с помощью специальных кранов. В Заводском районе Саратова в аварийном доме 1957 года постройки обрушилась стена, 18 человек эвакуировали, а по факту халатности возбудили уголовное дело.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    Росастом сообщил о строительстве АЭС в Эфиопии

    Росастом сообщил о строительстве АЭС в Эфиопии с реактором ВВЭР-1200

    Tекст: Денис Тельманов

    В Эфиопии планируют возвести атомную электростанцию с использованием современной технологии ВВЭР-1200, что предусмотрено соглашением между Росатомом и эфиопской стороной.

    АЭС в Эфиопии будет построена на базе реактора ВВЭР-1200, передает ТАСС. Об этом рассказал посол России в Эфиопии Евгений Терехин, уточнив, что 25 сентября 2025 года в Москве был подписан План действий между Росатомом и электроэнергетической корпорацией Эфиопии.

    Документ определяет последовательность шагов: создание совместной рабочей группы, подготовка дорожной карты, разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) и заключение межправительственного соглашения.

    Терехин отметил, что речь идет о строительстве станции на современной и безопасной российской технологии ВВЭР-1200. Он выразил уверенность, что сотрудничество в области мирного атома станет флагманским направлением партнерства двух стран.

    По его словам, эта работа ведется поэтапно, а основу сотрудничества составляет межправительственное соглашение от 2019 года и разработка дорожной карты по сооружению АЭС и Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ).

    Дипломат подчеркнул, что подписанный план действий не является международным договором, а служит рамочным рабочим документом для структурированного взаимодействия.

    Он предусматривает не только проектирование, но и создание ядерной отрасли Эфиопии, а также подготовку специалистов в соответствии с международными стандартами безопасности. По словам Терехина, о сроках начала строительства говорить пока рано, поскольку предстоит пройти подготовительный этап.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле состоялось подписание российско-эфиопского соглашения о проекте АЭС. Росатом в 2025 году приступит к монтажу оборудования на новых плавучих атомных энергоблоках для Баимского ГОКа на Чукотке. Президент Владимир Путин поручил Росатому рассмотреть запуск блоков Хабаровской и Приморской АЭС к 2032 году.

    Комментарии (0)
    ВЦИОМ сообщил о готовности 69% россиян экономить ради защиты страны
    Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству
    Лавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    Дуров захотел выкупить украденные из Лувра драгоценности
    Депутаты одобрили запрет на продажу табака на остановках
    В Исландии впервые нашли комаров
    Умер тренер сборной России по легкой атлетике Оковитый

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

