Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину

Tекст: Катерина Туманова

«Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем публично в деталях, как именно это будет выглядеть. Но могу сказать: некоторые европейские страны дали понять, что они были бы готовы принять участие и с войсками. В настоящее время ведется работа над тем, как именно должна быть реализована эта «коалиция желающих» и как будет выглядеть развертывание, что должно происходить на суше, в море, в воздухе. Все эти элементы находятся в стадии разработки», – заявил Рютте в интервью Bild.

Генсек НАТО в очередной раз заявил о необходимости увеличивать оборонные бюджеты и только это способно защитить Европу, только это является гарантией безопасности.

По его словам, необходимо добиться того, чтобы Украина «никогда больше не подвергалась нападениям после прекращения огня или мирного соглашения».

«Для этого есть три уровня. Первый – Вооруженные силы Украины, они должны быть в отличной форме. <...> Второй уровень – это «коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией, Германией и другими странами. Эта коалиция предоставит все необходимое, чтобы [президент России Владимир] Путин больше не осмеливался на это. И третий уровень – это США, в августе американский президент заявил, что хочет принять в этом участие. Сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить эти три элемента», – сказал Рютте.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу и предложил ему ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

Директор Нацразведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия якобы хочет «захватить всю Украину».

