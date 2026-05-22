Дмитриев: Германия отказалась от суверенитета и энергетической безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг расследования диверсий на «Северных потоках». Он отреагировал на публикацию депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера, передает РИА «Новости».

«Когда Германия отказалась от своего суверенитета, она также лишилась энергетической и экономической безопасности. Отсутствие суверенитета ведет к разрушению через деградацию», – написал спецпредставитель президента России.

Ранее немецкий парламентарий отметил, что правительство ФРГ продолжает избегать прозрачности в вопросе терактов на газопроводах. По его словам, руководство страны не защищает собственный суверенитет и действует вопреки интересам граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал экономические трудности в Евросоюзе с отказом от российских энергоносителей.

Он дал совет канцлеру Германии Фридриху Мерцу по спасению экономики страны.

Партия «Альтернатива для Германии» захотела перезапустить газопровод «Северный поток» в случае успеха на региональных выборах.