Лавров объяснил крах евроатлантической безопасности конфликтом на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на открытии слушаний по безопасности в Евразии, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия в Перми дипломат высказался о текущем состоянии международных отношений.

«Спровоцированный странами НАТО и Евросоюза конфликт на Украине привел к полному и окончательному краху, а может, просто выявил окончательный крах евроатлантической модели безопасности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

По оценке министра, за последние годы Европейский союз полностью утратил собственную независимость. Теперь объединение подчиняется исключительно планам, которые формируются руководством Североатлантического альянса. Прежняя концепция европейской стабильности окончательно дискредитирована и исчезает.

