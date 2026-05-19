Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА

Власти Эстонии заявили Киеву о запрете использовать воздушное пространство страны
Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в ходе разговора с украинским коллегой.
Оборонное ведомство прибалтийской республики уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией, передает РИА «Новости».
«Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», – заявил глава эстонского министерства Ханно Певкур.
В настоящее время специалисты ведут активные поиски рухнувшего аппарата. Известно, что летательный объект был перехвачен и уничтожен с помощью румынского боевого самолета.
Представители министерства добавили, что ликвидированный дрон с высокой долей вероятности принадлежит вооруженным силам Украины. В ведомстве особо подчеркнули, что небо страны остается закрытым для проведения подобных атак.
Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили украинский беспилотник над озером Выртсъярв.
Ранее авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы.
Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи территории республики.
В СВР заявили, что ВСУ намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам.