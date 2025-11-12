  • Новость часаТурция заявила о гибели 20 военных при крушении С-130
    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Небензя высказался о неосведомленности Трампа о преследовании УПЦ
    Названы версии крушения транспортного самолета C-130 ВВС Турции в Грузии
    На Западе предсказали Украине самую суровую зиму
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    12 ноября 2025, 09:10 • Новости дня

    Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить минимальный возраст для мобилизации на Украине с 25 до 22 лет.

    В интервью изданию Politico Кличко заявил: «Сейчас на Украине вы можете стать мобилизованным только с 25 лет. Можно было бы снизить этот возраст на год или два – до 23-22 лет», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подобная инициатива связана с растущей обеспокоенностью на Украине по поводу оттока молодых мужчин за границу. По словам Кличко, Украина сталкивается с серьезной нехваткой солдат, что осложняет ситуацию в условиях продолжающейся спецоперации.

    Мэр Киева отметил, что миллионы украинских граждан сейчас находятся за пределами страны. Он добавил, что у Украины «огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами» и признал, что для возвращения молодых людей необходимы мир, рабочие места и высокое качество жизни. Кличко подчеркнул, что после окончания конфликта страна столкнется с серьезными вызовами.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Николай Тимченко рассказал, что вместе с ним в армию на Украине забрали около 50 человек с инвалидностью, которых признали годными к службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Daily Telegraph сообщил, что многие молодые люди покидают Украину, что усугубляет проблемы с укомплектованностью военных бригад и влияет на отношения киевского режима с союзниками.

    11 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины

    ВКС России ударили «Кинжалом» по Главному центру радиоэлектронной разведки Украины

    ВКС в ответ на провокацию с МиГ-31 нанесли удар по центру разведки ГУР МО Украины
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России в ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16, сообщил (ЦОС) ФСБ России.

    В ЦОС сообщили, что удар был нанесен в ответ на провокацию, совершенную в ночь на 10 ноября, связанную с планами угона МиГ-31.

    Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» нанесено поражение Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Броварах Киевской области. Также был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где были размещены F-16, передает ТАСС.

    Минобороны в понедельник сообщало, что ВС России нанесли удар возмездия по военным аэродромам и цехам сборки дронов на Украине.

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    11 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН

    Kyiv Post: США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН

    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    @ John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты настаивают на исключении из антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине формулировки о «территориальной целостности», сообщает издание Kyiv Post.

    Как сообщает RT со ссылкой на Kyiv Post, администрация президента США Дональда Трампа добивается исключения ряда формулировок из текста резолюции.

    «Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена... без отсылок к «территориальной целостности» или «агрессии», – говорится в материале Kyiv Post.

    Украина ежегодно выносит на рассмотрение Третьего комитета Генассамблеи ООН специальную резолюцию, в которой выражается поддержка украинского суверенитета, осуждается вхождение Крыма в состав России и приводится анализ положения с правами человека в новых регионах России.

    В декабре прошлого года этот документ поддержали Соединённые Штаты и еще 77 государств. В текущем году, по данным источников издания, Вашингтон инициирует корректировку текста резолюции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник назвал Россию главным противником на международной арене.

    Российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет.

    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    11 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину

    Марочко: Румыния стала главным хабом поставок оружия на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румыния стала основным звеном в поставках оружия на Украину, используя свою территорию и территорию Молдавии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Румыния стала одним из основных участников логистической цепочки поставкок вооружений украинским формированиям, заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире канала ОТР.

    «Данная страна, к сожалению, является активным участником того, что происходит на Украине. Сюда поступает огромнейшее количество боеприпасов, вооружения и техники, и потом через Молдавию они поступают на территорию Украины. То есть действует не только польский хаб, но замешана и Румыния ... снабжает украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он подчеркнул стратегическое значение румынской территории для альянса, отметив наличие там крупных натовских баз и аэродромов. По его словам, эти объекты оказывают существенное влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.

    По словам эксперта, удары ВС России по объектам в Одесской области, включая железнодорожную переправу в Каролино-Бугазе, наносятся по целям, связанным с логистическими потоками из Румынии.

    Марочко резюмировал: все то, что поступает из Румынии, уничтожается российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы приступили к окружению укрепленных подразделений ВСУ вблизи Николаевки в ДНР.

    После взятия Гнатовки российские силы заблокировали украинских военных в Димитрове.

    Министерство обороны ранее сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    11 ноября 2025, 20:27 • Новости дня
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом

    Под Димитровом сдались в плен сразу 25 украинских морпехов

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Димитрова 25 военнослужащих украинской 38-й бригады морской пехоты сдались в плен, что стало самой массовой сдачей в плен со времен освобождения Мариуполя, сообщает народная милиция ДНР.

    В Димитрове сложили оружие 25 военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ. По информации, это самая массовая сдача противника в плен с момента освобождения Мариуполя. Видео пленения опубликовано в Telegram-канале «Народная милиция ДНР» (ныне – 1-й Армейский корпус ВС РФ).

    Подразделение украинских морпехов, попавшее в красноармейский котел, оказалось отрезано от снабжения. Пленные рассказали, что командование бросило их без еды, воды и боеприпасов, что деморализовало морпехов.

    Дроны ВС РФ сбросили листовки с призывом сдаться, после чего украинцы вышли с поднятыми руками всем подразделением, вынеся тяжелораненого товарища на носилках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные уничтожили украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров в районе Родинского.

    В Красноармейске российские силовики взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки.

    Еще один пленный боец ВСУ Николай Тимченко сообщил, что вместе с ним на службу на Украине попали около 50 человек с инвалидностью.

    11 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена

    Telegraph: Окопная война привела к случаям газовой гангрены среди военных ВСУ

    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксировали случаи газовой гангрены, которую вызывает бактериальная инфекция, пишут британские СМИ.

    У военных на Украине в условиях окопной войны участились случаи заражения газовой гангреной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Заболевание вызывают бактерии рода клостридии, обитающие в почве, которые попадают в организм при ранениях в ходе боевых действий. Наиболее широкое распространение болезнь получила во время Первой и Второй мировых войн.

    «Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», – говорится в статье. По информации британской прессы, использование дронов в конфликте затрудняет своевременную госпитализацию, что является главной проблемой в лечении зараженных.

    Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложностей с доставкой ресурсов. Telegraph отмечает, что в условиях боевых действий практически невозможно взять пробу бактерий и провести операцию по удалению омертвевших тканей, а микроорганизмы могут быть устойчивы к антибиотикам.

    Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона заявил, что смертность от газовой гангрены без врачебного вмешательства «близка к 100%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас ВСУ испытывают проблемы с численностью, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участков фронта вообще нет военных.

    Во вторник в Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции.

    На данный момент украинские военные в Красноармейске и Димитрове пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

    11 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

    Летчик Попов: МиГ-31 в совокупности с «Кинжалом» представляет для противника особый интерес

    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально идея Украины и Британии украсть Миг-31, оснащенный «Кинжалом», была обречена на провал. Во-первых, штурман физически не может самостоятельно посадить эту машину. Во-вторых, он бы не стал предавать своего пилота. Впрочем, для Киева и Запада борт с этим видом оружия представляет наибольший интерес, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов

    «Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

    «Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

    «Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

    «Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

    «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

    Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

    ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    11 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    «Кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурирующий в деле о коррупции в сфере энергетики, выехал с Украины по израильскому паспорту, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    По его словам, Миндич покинул Украину по паспорту Израиля, передает РИА «Новости».

    Отметим, что накануне Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о начале масштабной спецоперации в сфере энергетики. Ведомство, в частности, опубликовало фото с сумками, набитыми валютой, которые были найдены в ходе спецоперации.

    Кроме того НАБУ впервые опубликовало записи по делу «кошелька» Зеленского.

    При этом сам Владимир Зеленский, комментируя расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины хищений в своем окружении, заявил, что необходима «неотвратимость наказания».

    11 ноября 2025, 18:43 • Новости дня
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, ее пытаются деблокировать другие подразделения украинской армии, но российские войска стараются разбивать их еще на подходах к линии фронта, передает ТАСС.

    «Значительная часть украинской группировки войск, действующей в районе Купянска, блокирована на левом берегу реки Оскол, и наши подразделения продолжают ее уничтожать», – заявил Ганчев.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило об уничтожении пяти БМП ВСУ под Купянском.

    Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили пытавшуюся вырваться из Купянска группу ВСУ.

    11 ноября 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит

    Politico: ЕС не успеет выдать Киеву кредит до апреля в случае изъятия активов России

    Politico: У Украины закончатся деньги раньше, чем ЕС сможет утвердить новый кредит
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может не успеть предоставить Украине «репарационный кредит» из российских активов до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги, сообщило издание Politico.

    По данным издания Politico, Евросоюз в случае одобрения решения о выделении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет российских активов может не успеть предоставить Киеву средства до апреля 2026 года, когда у украинских властей, по некоторым оценкам, закончатся деньги, передает ТАСС.

    По информации Politico, даже если на саммите в декабре ЕС примет соответствующее решение, национальные парламенты стран-участниц должны будут его дополнительно утвердить. Как заявил европейский чиновник изданию, этот процесс может занять несколько месяцев, что приведет к срыву сроков финансирования Украины.

    Еврокомиссия представит альтернативные варианты финансирования, включая бюджетные и долговые механизмы, однако, по информации Politico, этот сценарий не вызывает особого энтузиазма среди стран-членов, многие из которых уже сталкиваются с проблемой высокой задолженности.

    Также рассматривается идея использовать средства суверенного фонда Норвегии для предоставления гарантий по «репарационным кредитам». Однако, как отмечает издание, вероятность поддержки Украины за счет норвежских средств крайне мала. Кроме того, Брюссель призывает страны использовать ресурсы плана SAFE для поставок оружия Киеву, хотя до согласования по российским активам ЕС придется искать ресурсы самостоятельно, подчеркивает Politico.

    Ранее Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии использовать замороженные российские активы.

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро под залог национального инвестфонда.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытки конфисковать замороженные резервы не способны изменить положение Киева и не помогут Украине рассчитаться по долгам.

    11 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    Депутат ВР: Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины

    Дмитрук: Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины

    Депутат ВР: Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский причастен к хищению средств из энергетики и обороны, оценив сумму ущерба в 100 млн долларов.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале написал, что Владимир Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов.

    «Сегодня мы можем с полной ответственностью, ссылаясь на расследования, сказать: Зеленский лично украл не менее 100 миллионов долларов только по одному направлению, через один офис и всего лишь за короткое время фиксации офиса!» – заявил депутат.

    Дмитрук подчеркнул, что хищения проводились из критически важных сфер – энергетики и обороны, от которых напрямую зависят жизнь страны и благополучие украинцев.

    НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро на Украине предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.

    Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания».

    11 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    Летчик Грибов исключил возможность посадки МиГ-31 на аэродром в случае угона

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение посадки штурманом в случае угона МиГ-31 на землю невозможна, она приведет к катастрофе, сообщил заслуженный военный летчик Андрей Грибов.

    По словам Грибова, выполнение посадки из задней кабины летчиком-штурманом руководством по летной эксплуатации не предусмотрено, это приведет к крушению и катастрофе, передает ТАСС.

    Он отметил, что в МиГ-31 командир экипажа, летчик, находится в первой кабине, второй из состава экипажа – это штурман. Грибов заявил, что в случае потери летчиком сознания, штурман может вывести истребитель в зону катапультирования.

    Ранее ФСБ сообщила, что спецслужбы Украины предлагали штурману убить командира экипажа при попытке угона самолета.

    ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником украинского ГУР российского летчика в рамках сорванной операции по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в район базы НАТО в румынской Констанце, чтобы его могла сбить ПВО.

    Украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России организация) к попытке угона истребителя.

    11 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области
    Российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Новоуспеновского в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Даниловки, Орестополя, Нечаевки Днепропетровской области, Рыбного, Сладкого и Нового Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и три склада материальных средств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Павловки и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ рядом с Синельниково и Волчанском Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 140 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петропавловки, Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки Харьковской области, Дробышево и Новоселовка Донецкой народной республики (ДНР).

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника, полностью освободив восточную часть города.

    Противник однако не оставляет попыток прорваться к окруженным подразделениям. В течение суток была отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области c целью деблокирования окруженных подразделений.

    В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять бронемашин, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь бронемашин. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, восемь станций РЭБи контрбатарейной борьбы.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Северска, Звановки, Васюковки, Иванополья, Платоновки, Кузьминовки, Константиновки, Веролюбовки, Плещеевки и Клинового ДНР.

    Противник потерял более 185 военнослужащих, танк, три броне машины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригада  морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Торецкого, Розы Люксембург, Суворово и Родинского ДНР, Ивановки и Новопавловки Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За минувшие сутки освобождены 256 зданий. Кроме того, продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог, освобождены 98 зданий, перечислили в Минобороны.

    Отражены семь атак, в том числе три на бронетехнике, 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены 17 единиц военной техники и до 30 военнослужащих противника.

    Также пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков 38-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении Новоэкономического ДНР.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне «Восточный», в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона «Западный».

    За последние утки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения,

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области российские военные готовят для ВСУ «северную клешню».

    Напомним, накануне российские войска освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    В минувшие выходные российские войска освободили Рыбное в Запорожской области

    Ранее они освободили Волчье в Днепропетровской области, а также запорожскую Успеновку.

    12 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Катерина Туманова

    Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.

    «[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.

    Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.

    Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.

    «Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.

    11 ноября 2025, 14:44 • Новости дня
    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31
    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Гааге выразило обеспокоенность попытками Киева спровоцировать прямой военный конфликт между НАТО и Россией после провалившейся попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом».

    Российская дипмиссия в Гааге, комментируя сорванный план угона МиГ-31, выразила надежду, что в Нидерландах обратят внимание на попытки Киева втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией, следует из сообщения в Telegram-канале посольства.

    По мнению дипломатов, подобные действия представляют угрозу европейской безопасности. Как отметили в дипмиссии, эта провокация могла привести к бесконтрольному росту напряженности между Москвой и Североатлантическим альянсом.

    В посольстве также обратили внимание на информацию ФСБ о планах организаторов использовать отравляющие вещества.

    «Также хотели бы привлечь внимание ОЗХО к непрекращающимся попыткам использования киевским режимом химических спецсредств в террористических и военных целях», – говорится в сообщении.

    ФСБ России опубликовала аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

    Военная разведка Украины планировала направить угнанный МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО.

    К операции по угону МиГ-31 с «Кинжалом» украинская и британская разведки привлекли организацию Bellingcat (нежелательная в России).

    СБУ предложила штурману убить летчика при осуществлении угона МиГ-31.

    11 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    На Украине по делу о коррупции в сфере энергетики задержали пять человек
    На Украине по делу о коррупции в сфере энергетики задержали пять человек
    @ Kacper Pempel/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, при этом пятеро из них задержаны, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

    В НАБУ сообщили, что в деле о коррупции в энергетике на Украине обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, и пятеро из них задержаны. Об этом сообщает ТАСС.

    По данным украинского ведомства, детективы задержали пять человек, а обвинения предъявлены семерым членам преступной организации, среди которых бизнесмен-руководитель преступной организации, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности компании «Энергоатом», а также четверо работников бэк-офиса по легализации средств.

    В НАБУ подчеркнули, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

    Ранее в министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства Германа Галущенко. Антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Германа Галущенко и в государственной компании «Энергоатом».

    Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило, что легализацией незаконных доходов в энергетике занимался офис преступной организации в центре Киева, связанный с семьей Андрея Деркача.

    Названо число погибших в 2025 году от дронов ВСУ жителей России
    ВС России заняли лесополосу у Северска в ДНР
    Британия отказалась платить 6,5 млрд евро за оборонную программу SAFE
    Полиция Финляндии заявила о всплеске преступлений против русских и эстонцев
    Диетолог предупредил о сокращении жизни на три года из-за веганства
    Федор Конюхов начал подготовку к отплытию в Антарктиду
    В руках у школьника из Красногорска взорвались деньги

    Реки становятся геополитическим козырем России

    В России спущено на воду первое речное электрическое колесное судно – «Минин». Это событие стало одним из символов возрождения российской речной отрасли. Чем важны речные перевозки и почему именно сейчас они приобретают особое значение для нашей страны? Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Из-за ссоры с Лукашенко Литва разоряет целую отрасль своей экономики

    Желая наказать Белоруссию, Литва в итоге наказала собственных граждан. Более того – поставила под угрозу благополучие и даже существование целой отрасли собственной экономики – большегрузных автомобильных перевозок. Как такое произошло и почему лишь политическое упрямство Вильнюса мешает разрешению этой коллизии? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

