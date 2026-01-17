В Роскачестве раскрыли новую схему мошенничества с фейковыми страницами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники в России начали использовать новую схему обмана, связанную с фейковыми страницами якобы умерших людей, сообщает РИА «Новости». В Центре цифровой экспертизы Роскачества объяснили, что преступники взламывают аккаунты пользователей в социальных сетях, оформляют их как мемориальные страницы и рассылают просьбы о финансовой помощи на похороны или поддержку родственников.

По информации Роскачества, злоумышленники целенаправленно выбирают неактивные профили людей старшего возраста, которые редко заходят в соцсети. После взлома они меняют данные на странице так, чтобы создать у друзей впечатление, будто владелец аккаунта скончался. Дальнейший этап – сбор номеров телефонов знакомых жертвы, после чего через банковские приложения, к которым преступники также получают доступ, организуются фальшивые сборы средств.

Потенциальные жертвы зачастую узнают о якобы смерти знакомого именно через страницу в социальной сети, что снижает шансы на быструю проверку достоверности информации. Глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отмечает: «Как и всегда, помните, что мошенники постоянно используют эмоциональные триггеры для манипуляций. Сохраняйте критическое мышление даже в ситуациях, которые вызывают сильный эмоциональный отклик, и всегда проверяйте информацию через проверенные каналы связи».

Эксперты советуют обязательно сверять полученные сведения у родственников или других знакомых человека, якобы скончавшегося. Также не стоит переводить деньги под влиянием эмоций – важно сделать паузу и убедиться в истинности поступивших сообщений. Дополнительно специалисты рекомендуют ограничить доступ к своему номеру телефона в настройках приватности социальных сетей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД назвало признаки сообщений, которые поступают со взломанных аккаунтов.

Мошенники в России стали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы для обмана граждан.

Правоохранители обнаружили мошенников, которые убеждали переводить деньги якобы «на безопасные счета».