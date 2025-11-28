Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
В России раскрыли мошенников, заставлявших переводить деньги «на безопасные счета»
Правоохранители выявили масштабную схему, по которой мошенники переводили средства граждан на криптокошельки иностранным кураторам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемыми стали трое молодых людей, их задержали сотрудники УБК МВД России совместно с коллегами из Алтайского края при поддержке Росгвардии, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
По данным следствия, злоумышленники обманывали жителей разных регионов, убеждая переводить деньги на якобы безопасные счета. На деле средства поступали на банковские карты сообщников, затем обналичивались в банкоматах Барнаула, либо переводились на криптокошельки и отправлялись за рубеж.
Фигуранты схемы получали не менее 10% от оборота по картам.
В результате обысков изъяты 65 смартфонов, более 260 банковских и сим-карт, а также легковой автомобиль. Следствие предварительно установило причастность задержанных к 15 эпизодам преступлений, общий оборот незаконных средств превысил 5,5 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Одному из задержанных избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, двое остальных находятся под подпиской о невыезде. Продолжается работа по выявлению всех участников сети и дополнительных эпизодов.
Ранее в столице изобличили группу вымогателей, угрожавшую раненным участникам спецоперации и требовавшую с них крупные денежные суммы.