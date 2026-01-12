Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?7 комментариев
Абиссинец из России возглавил мировой рейтинг кошек 2025 года
Абиссинский кот из России признан самым красивым котом 2025 года по версии Всемирной федерации кошек.
Победитель рейтинга набрал более 19,7 тыс. баллов, опередив почти 1,5 тыс. других участников со всего мира. Второе место заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда, набравшая 18,5 тыс. баллов, передает ТАСС.
Организаторы отмечают, что российский абиссинец продемонстрировал выдающиеся породные качества и был высоко оценен жюри.
В предварительном рейтинге на 2026 год вновь лидирует представитель России: короткошерстный британец уже набрал 550 баллов.