Абиссинец из России возглавил мировой рейтинг кошек 2025 года

Tекст: Дарья Григоренко

Победитель рейтинга набрал более 19,7 тыс. баллов, опередив почти 1,5 тыс. других участников со всего мира. Второе место заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда, набравшая 18,5 тыс. баллов, передает ТАСС.

Организаторы отмечают, что российский абиссинец продемонстрировал выдающиеся породные качества и был высоко оценен жюри.

В предварительном рейтинге на 2026 год вновь лидирует представитель России: короткошерстный британец уже набрал 550 баллов.