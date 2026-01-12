«Госуслуги» как путь к справедливости

В этом году «Госуслуги» впечатлили меня двумя новыми функциями.

В начале года мне пришло сообщение: «Уважаемая Ирина Викторовна, согласно полученной нами информации мы вам деньги должны – налоговый вычет по ИИС-3. Мы уже сами подготовили все необходимые документы, вам надо только зайти в личный кабинет ФНС и нажать одну кнопку, чтобы дать делу официальный ход». Зашла, нажала – через несколько часов на банковскую карту упали деньги. Это было приятно.

А вот недавно пришло другое сообщение от «Госуслуг»: «Уважаемая …, у вас тут скоро ОСАГО заканчивается. Не забудьте, пожалуйста, оформить страховку на новый год». Оформила – и новый полис безо всякого моего участия появился в моих документах на «Госуслугах». Это оказалось не столь приятно, но удобно – не поспоришь.

Цифровизация не просто стремительно захватывает все новые и новые сферы нашей жизни. Ее части все быстрее и успешнее синхронизуются друг с другом, приобретая целостный – или, если угодно, тотальный – характер. И хотя ворчание граждан на тему Большого брата, который скоро нас всех окончательно посчитает, можно слышать регулярно, трудно отрицать, что цифровизация стала органичной частью нашей жизни, не вызывая не только сопротивления, но даже хоть сколько-нибудь серьезного общественного недовольства.

И не надо ссылаться на государство, которое якобы железной рукой вводит инновации, игнорируя мнение граждан: в России общественное мнение не проигнорируешь без тяжких последствий для себя – кстати, прямо сейчас на «эффекте Долиной» можно наблюдать, как государственная машина именно под общественным давлением начинает менять подход к проблеме с мошенничествами вокруг продажи жилья, и можно быть уверенным, что в итоге будет найдено решение проблемы, которое российское общество сочтет приемлемым. Наше государство извлекло уроки из отечественной истории: в России идти поперек воли и мнения народа себе дороже.

Так вот, цифровизация на удивление легко и непринужденно была принята страной. С одной стороны, объяснение вроде бы лежит на поверхности: для среднестатистического законопослушного гражданина цифровизация – это просто удобно. С другой, для многих происходящее все равно выглядит странно, потому что цифровизация – это вроде бы прямая противоположность тому, как обычно характеризуют российский менталитет: вместо человечности – бездушная машина; вместо индивидуального подхода – тотальность; вместо неформальности – полная алгоритмизация и зарегулированность.

Однако цифровизация только на первый взгляд кажется противоречащей духу и самой сути нашего народа. На самом же деле – и реальный опыт это доказывает – они прекрасно сочетаются друг с другом. Более того, именно цифровизация помогла разрешить несколько ключевых, если не сказать проклятых, вопросов отечественной жизни.

Наиболее заметна, конечно, ликвидированная проблема отношений российского общества с отечественной же бюрократией. Сейчас это уже кажется почти сном или байкой-страшилкой для молодежи, но еще относительно недавно – каких-то пару десятилетий назад – взаимодействие с государственной машиной в России было настолько непростым, раздражающим, а местами травмирующим опытом для граждан, что это отношение переносилось на государство в целом. Вы только оцените грандиозность перемены: проблема, которая в буквальном смысле веками отравляла отношения народа с государством и сыграла свою мрачную роль в самых трагических страницах нашей истории, просто исчезла. Те, кто жаждет защищать традиционную систему, могут вспомнить бесчисленные истории о взаимодействии иностранных граждан с ФМС: там исторический российский государственный подход – прохождение людьми девяти кругов бюрократического ада – сохранен пока во многом нетронутым.

Но дело не исчерпывается тем, что «Госуслуги» обеспечили гражданину комфортное взаимодействие с государством и сняли всегдашнюю причину недовольства людей этим самым государством. Все намного глубже. Может показаться ироничным, но фактически цифровизация отвечает на вековечную потребность нашего общества в справедливости.

Ведь, по сути, «закон что дышло», «суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения», «жалует царь, да не жалует псарь» и многие другие поговорки об особенностях взаимодействия государства и общества отражают здравое понимание, что ну невозможно добиться – особенно в такой гигантской стране, как Россия, – идеального и обязательного для всех исполнения принятых решений, а также равенства людей перед законом. И тогда справедливость воспринимается обществом как индивидуальный подход, где даже для самого «маленького человека» сохраняется шанс на защиту его интересов.

Цифровизация же подходит к вопросу справедливости с прямо противоположной стороны и впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. «Письма счастья» со штрафами от ГИБДД одинаково приходят как владельцу старенькой «Лады», так и обладателю дорогущей иномарки. Бездушному компьютеру все равно, сколько у тебя денег на счетах и какие влиятельные знакомые есть – закон одинаков для всех.

К тому же именно цифровизация позволила отказаться от извечного отечественного принципа избыточной строгости законов, поскольку на практике они неизбежно будут исполнятся через раз. Теперь же Россия может похвастаться законодательством (от налогового до уголовного), которое выглядит мягким на фоне даже самых традиционно либеральных стран – но зато цифровизация обеспечивает полное исполнение его норм и требований.

И российское общество согласилось. То есть дело не только в том, что цифровизация делает жизнь человека комфортнее и освобождает его от опасности произвола конкретного «псаря», но в том, что она предложила нашему народу качественно новый подход к взаимодействию общества и государства, к работе государственной машины. А спокойное принятие людьми цифровых нововведений подтверждает, что для них эта новая система не только удобна и эффективна, но и справедлива.