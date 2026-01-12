  • Новость часаТрампа разозлил отказ нефтегиганта ExxonMobil инвестировать в Венесуэлу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Госуслуги» как путь к справедливости
    12 января 2026, 09:30 Мнение

    «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске

    В этом году «Госуслуги» впечатлили меня двумя новыми функциями.

    В начале года мне пришло сообщение: «Уважаемая Ирина Викторовна, согласно полученной нами информации мы вам деньги должны – налоговый вычет по ИИС-3. Мы уже сами подготовили все необходимые документы, вам надо только зайти в личный кабинет ФНС и нажать одну кнопку, чтобы дать делу официальный ход». Зашла, нажала – через несколько часов на банковскую карту упали деньги. Это было приятно.

    А вот недавно пришло другое сообщение от «Госуслуг»: «Уважаемая …, у вас тут скоро ОСАГО заканчивается. Не забудьте, пожалуйста, оформить страховку на новый год». Оформила – и новый полис безо всякого моего участия появился в моих документах на «Госуслугах». Это оказалось не столь приятно, но удобно – не поспоришь.

    Цифровизация не просто стремительно захватывает все новые и новые сферы нашей жизни. Ее части все быстрее и успешнее синхронизуются друг с другом, приобретая целостный – или, если угодно, тотальный – характер. И хотя ворчание граждан на тему Большого брата, который скоро нас всех окончательно посчитает, можно слышать регулярно, трудно отрицать, что цифровизация стала органичной частью нашей жизни, не вызывая не только сопротивления, но даже хоть сколько-нибудь серьезного общественного недовольства.

    И не надо ссылаться на государство, которое якобы железной рукой вводит инновации, игнорируя мнение граждан: в России общественное мнение не проигнорируешь без тяжких последствий для себя – кстати, прямо сейчас на «эффекте Долиной» можно наблюдать, как государственная машина именно под общественным давлением начинает менять подход к проблеме с мошенничествами вокруг продажи жилья, и можно быть уверенным, что в итоге будет найдено решение проблемы, которое российское общество сочтет приемлемым. Наше государство извлекло уроки из отечественной истории: в России идти поперек воли и мнения народа себе дороже.

    Так вот, цифровизация на удивление легко и непринужденно была принята страной. С одной стороны, объяснение вроде бы лежит на поверхности: для среднестатистического законопослушного гражданина цифровизация – это просто удобно. С другой, для многих происходящее все равно выглядит странно, потому что цифровизация – это вроде бы прямая противоположность тому, как обычно характеризуют российский менталитет: вместо человечности – бездушная машина; вместо индивидуального подхода – тотальность; вместо неформальности – полная алгоритмизация и зарегулированность.

    Однако цифровизация только на первый взгляд кажется противоречащей духу и самой сути нашего народа. На самом же деле – и реальный опыт это доказывает – они прекрасно сочетаются друг с другом. Более того, именно цифровизация помогла разрешить несколько ключевых, если не сказать проклятых, вопросов отечественной жизни.

    Наиболее заметна, конечно, ликвидированная проблема отношений российского общества с отечественной же бюрократией. Сейчас это уже кажется почти сном или байкой-страшилкой для молодежи, но еще относительно недавно – каких-то пару десятилетий назад – взаимодействие с государственной машиной в России было настолько непростым, раздражающим, а местами травмирующим опытом для граждан, что это отношение переносилось на государство в целом. Вы только оцените грандиозность перемены: проблема, которая в буквальном смысле веками отравляла отношения народа с государством и сыграла свою мрачную роль в самых трагических страницах нашей истории, просто исчезла. Те, кто жаждет защищать традиционную систему, могут вспомнить бесчисленные истории о взаимодействии иностранных граждан с ФМС: там исторический российский государственный подход – прохождение людьми девяти кругов бюрократического ада – сохранен пока во многом нетронутым.

    Но дело не исчерпывается тем, что «Госуслуги» обеспечили гражданину комфортное взаимодействие с государством и сняли всегдашнюю причину недовольства людей этим самым государством. Все намного глубже. Может показаться ироничным, но фактически цифровизация отвечает на вековечную потребность нашего общества в справедливости.

    Ведь, по сути, «закон что дышло», «суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения», «жалует царь, да не жалует псарь» и многие другие поговорки об особенностях взаимодействия государства и общества отражают здравое понимание, что ну невозможно добиться – особенно в такой гигантской стране, как Россия, – идеального и обязательного для всех исполнения принятых решений, а также равенства людей перед законом. И тогда справедливость воспринимается обществом как индивидуальный подход, где даже для самого «маленького человека» сохраняется шанс на защиту его интересов.

    Цифровизация же подходит к вопросу справедливости с прямо противоположной стороны и впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. «Письма счастья» со штрафами от ГИБДД одинаково приходят как владельцу старенькой «Лады», так и обладателю дорогущей иномарки. Бездушному компьютеру все равно, сколько у тебя денег на счетах и какие влиятельные знакомые есть – закон одинаков для всех.

    К тому же именно цифровизация позволила отказаться от извечного отечественного принципа избыточной строгости законов, поскольку на практике они неизбежно будут исполнятся через раз. Теперь же Россия может похвастаться законодательством (от налогового до уголовного), которое выглядит мягким на фоне даже самых традиционно либеральных стран – но зато цифровизация обеспечивает полное исполнение его норм и требований.

    И российское общество согласилось. То есть дело не только в том, что цифровизация делает жизнь человека комфортнее и освобождает его от опасности произвола конкретного «псаря», но в том, что она предложила нашему народу качественно новый подход к взаимодействию общества и государства, к работе государственной машины. А спокойное принятие людьми цифровых нововведений подтверждает, что для них эта новая система не только удобна и эффективна, но и справедлива.

    Другие материалы автора

    Главное
    Солдаты ВСУ уничтожены при попытке установить флаг Украины под Добропольем
    Немецкий телеканал рассказал о катастрофической ситуации в Киеве с энергетикой
    Сирия высказала желание открыть Русский дом
    Стало известно о расколе в грузинской оппозиционной партии
    Латынина признала правоту Путина и заявила, что ее «наёживали»
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    Иркутская школьница выиграла международный конкурс красоты в Тбилиси

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации