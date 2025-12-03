Гросси заявил о наличии у России сильной базы для развития ИИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия располагает мощной научно-исследовательской базой для развития искусственного интеллекта, что позволяет ей оставаться лидером не только в области компьютерных технологий, но и в атомной энергетике, передает ТАСС.

Гросси подчеркнул: «Россия обладает сильной научно-исследовательской базой в области математики и компьютерных технологий, работает над развитием ИИ. В атомной отрасли она остается крупнейшим мировым экспортером и ведущим оператором и разработчиком продвинутых технологий реакторов».

Глава Росатома Алексей Лихачев предложил расширить повестку симпозиума и вынести на обсуждение вопросы управления этическими, правовыми, техническими и социальными рисками, которые возникают при активном внедрении систем искусственного интеллекта. Он отметил, что необходимо фокусировать внимание участников и экспертов на этих новых вызовах, чтобы обеспечить безопасное поступательное развитие технологий в атомной сфере.

Лихачев заявил, что применение ИИ в различных отраслях экономики России может принести стране около 110 млрд евро дополнительного дохода к 2030 году. По его словам, Росатом создает полный технологический цикл – от генерации энергии до вычислительной инфраструктуры и разработки алгоритмов, что будет способствовать стратегическим задачам по цифровизации и экономическому росту в ближайшие годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта.

Китай предложил создать новую международную организацию для регулирования развития искусственного интеллекта.

Между тем крестный отец ИИ Джеффри Хинтон призвал принять меры для предотвращения возможного уничтожения человечества машинами.