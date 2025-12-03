Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Гросси заявил о наличии у России сильной базы для развития ИИ
Россия обладает сильной научно-исследовательской базой, которая позволяет ей развивать технологии искусственного интеллекта (ИИ), в том числе в конвергенции с атомной отраслью, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на открытии первого Международного симпозиума по ИИ и атомной энергетике.
По его словам, Россия располагает мощной научно-исследовательской базой для развития искусственного интеллекта, что позволяет ей оставаться лидером не только в области компьютерных технологий, но и в атомной энергетике, передает ТАСС.
Гросси подчеркнул: «Россия обладает сильной научно-исследовательской базой в области математики и компьютерных технологий, работает над развитием ИИ. В атомной отрасли она остается крупнейшим мировым экспортером и ведущим оператором и разработчиком продвинутых технологий реакторов».
Глава Росатома Алексей Лихачев предложил расширить повестку симпозиума и вынести на обсуждение вопросы управления этическими, правовыми, техническими и социальными рисками, которые возникают при активном внедрении систем искусственного интеллекта. Он отметил, что необходимо фокусировать внимание участников и экспертов на этих новых вызовах, чтобы обеспечить безопасное поступательное развитие технологий в атомной сфере.
Лихачев заявил, что применение ИИ в различных отраслях экономики России может принести стране около 110 млрд евро дополнительного дохода к 2030 году. По его словам, Росатом создает полный технологический цикл – от генерации энергии до вычислительной инфраструктуры и разработки алгоритмов, что будет способствовать стратегическим задачам по цифровизации и экономическому росту в ближайшие годы.
