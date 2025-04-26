Си Цзиньпин предупредил о беспрецедентных рисках искусственного интеллекта

Лидер Китая заявил о необходимости регулирования развития искусственного интеллекта

Tекст: Денис Тельманов

Коллективный семинар по усилению контроля и разработке искусственного интеллекта провело политбюро КПК под председательством Си Цзиньпина, передает РИА «Новости». Глава КНР заявил: «Искусственный интеллект несет с собой беспрецедентные возможности развития, но также и беспрецедентные риски и вызовы». По его словам, ИИ способен кардинально изменить производство и быт людей.



Си Цзиньпин подчеркнул необходимость ускорения создания законодательства в сфере ИИ, а также разработки этических стандартов. Он отметил, что Китаю необходимо наладить мониторинг, предупреждение рисков и создание системы реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечив безопасность, надежность и управляемость технологий.

Для достижения мирового лидерства глава КНР призвал к прорывам в фундаментальных исследованиях, разработке высокопроизводительных чипов, ключевого программного обеспечения, а также к формированию независимой и регулируемой программно-аппаратной платформы искусственного интеллекта. Си Цзиньпин также подчеркнул значимость международного сотрудничества и отметил, что ИИ может стать международным общественным благом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании компании Stargate для инвестиций в развитие искусственного интеллекта с участием OpenAI, SoftBank Group и Oracle, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создал Альянс БРИКС по развитию искусственного интеллекта с участием 20 компаний из шести стран, включая Россию, Бразилию и Индию, а лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден на встрече в Лиме приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием.