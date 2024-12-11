Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.9 комментариев
РФПИ инициировал создание Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта
РФПИ с 20 компаниями из шести стран решил создать Альянс БРИКС по искусственному интеллекту
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о создании Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта, в который войдут 20 компаний из шести стран, включая Россию, Бразилию и Индию.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о создании Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта, передает ТАСС.
В объединение войдут более 20 компаний из шести стран, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Иран и ОАЭ. Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что проект поддерживают более 50 международных компаний.
На конференции AI Journey Дмитриев уточнил, что первое заседание Альянса БРИКС по развитию ИИ пройдет в России в первом квартале 2025 года.
Альянс БРИКС+AI нацелен на продвижение передовых технологий и улучшение сотрудничества между различными участниками в сфере работы искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать альянс БРИКС в области искусственного интеллекта для регламентации использования технологий и предотвращения их противоправного применения. Страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире, содействовать решению серьезных проблем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на конференции «БРИКС плюс» в Казани.