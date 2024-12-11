РФПИ инициировал создание Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта

РФПИ с 20 компаниями из шести стран решил создать Альянс БРИКС по искусственному интеллекту

Tекст: Евгения Караваева

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о создании Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта, передает ТАСС.

В объединение войдут более 20 компаний из шести стран, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Иран и ОАЭ. Глава фонда Кирилл Дмитриев отметил, что проект поддерживают более 50 международных компаний.

На конференции AI Journey Дмитриев уточнил, что первое заседание Альянса БРИКС по развитию ИИ пройдет в России в первом квартале 2025 года.

Альянс БРИКС+AI нацелен на продвижение передовых технологий и улучшение сотрудничества между различными участниками в сфере работы искусственного интеллекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать альянс БРИКС в области искусственного интеллекта для регламентации использования технологий и предотвращения их противоправного применения. Страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире, содействовать решению серьезных проблем, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на конференции «БРИКС плюс» в Казани.