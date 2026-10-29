Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря
ОКНШ: КНДР пустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).
«КНДР пустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря», – сообщили в ОКНШ РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сеул отозвал восемь дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора с Киевом о разглашении информации о передаче двух пленных военных из КНДР.
В понедельник Пхеньян направил в Совет Безопасности ООН письмо с обвинениями в адрес Сеула в фабрикации сентябрьского инцидента со взрывом мины.
Ранее КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.