Спецслужбы Украины вовлекли двух школьниц из Петербурга в совершение терактов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украинские спецслужбы использовали телеграм-бот «Дайвинчик/Lео» для вербовки двух несовершеннолетних жительниц Петербурга, пояснила Петренко ТАСС.

«Следственными органами СК России по Петербургу расследуется два уголовных дела в отношении несовершеннолетних девушек, которые также, воспользовавшись вышеуказанным интернет-сервисом знакомств, были вовлечены в противоправную деятельность путем обмана», – добавила она.

В сентябре одна из школьниц подожгла автозаправку на Парашютной улице. Вторая девушка облила горючей жидкостью и подожгла служебные автомобили у отдела полиции на улице Марата, после чего попыталась направиться к другому отделу, но была задержана. Обе фигурантки находятся под домашним арестом.

В связи с участившимися случаями вербовки Центр общественных связей ФСБ призвал россиян не передавать незнакомцам в интернете персональные данные, геолокацию и фотографии объектов инфраструктуры. В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют эту информацию для шантажа подростков от имени лжесотрудников российских спецслужб, принуждая их к совершению преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами мессенджера Telegram для вербовки несовершеннолетних россиян. В прошлом месяце правоохранительные органы задержали в Петербурге школьницу по подозрению в поджоге автозаправки после общения с куратором. Летом Следственный комитет сообщил о втягивании молодых людей в террористическую деятельность через платформу «Дайвинчик/Leo».