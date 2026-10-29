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Хирург рассказал о морпехе с осколком в голове от виска до щеки
Морпех выжил после ранения прошедшим от виска до щеки осколком
Российский морпех получил ранение головы, при котором осколок прошел от виска до щеки, не вызвав тяжелых последствий, рассказал врач-хирург 37-го отдельного медицинского батальона морской пехоты группировки «Центр» с позывным Бурый.
Хирург отметил, что морпеху в значительной степени повезло, передает РИА «Новости».
По его словам, осколок прошел вблизи височной кости, пересек верхнечелюстную пазуху и застрял в левой щечной области. Несмотря на характер ранения, у военнослужащего не наблюдалось опасных для жизни симптомов.
«Осколок, по сути, прошел вот здесь за ухом, слева, около височной кости, височного отростка. И получается, сквозь почти всю голову дошел до лица и застрял в левой щечной области», – рассказал Бурый.
Траектория осколка прошла рядом с черепной коробкой, и даже небольшое отклонение могло привести к гораздо более тяжелым последствиям.
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