Хирург рассказал о морпехе с осколком в голове от виска до щеки

Морпех выжил после ранения прошедшим от виска до щеки осколком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хирург отметил, что морпеху в значительной степени повезло, передает РИА «Новости».

По его словам, осколок прошел вблизи височной кости, пересек верхнечелюстную пазуху и застрял в левой щечной области. Несмотря на характер ранения, у военнослужащего не наблюдалось опасных для жизни симптомов.

«Осколок, по сути, прошел вот здесь за ухом, слева, около височной кости, височного отростка. И получается, сквозь почти всю голову дошел до лица и застрял в левой щечной области», – рассказал Бурый.

Траектория осколка прошла рядом с черепной коробкой, и даже небольшое отклонение могло привести к гораздо более тяжелым последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фонд «Защитники Отечества» рассказал о передаче участникам СВО с тяжелыми ранениями специально оборудованных машин.

Также ветеран СВО Виталий Назимов поделился опытом восстановления после тяжелого ранения.

Российский актер Олег Протасов сообщил о ранении в руку осколком на передовой в зоне спецоперации.