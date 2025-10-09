Мирзиеев заявил о запуске строительства первой АЭС в Узбекистане

Tекст: Дарья Григоренко

Текст его обращения опубликован на официальном сайте главы государства. Мирзиеев, выступая на втором саммите «Центральная Азия – Россия» в Душанбе, подчеркнул: «В эти дни состоится историческое событие – будет дан старт реализации совместных проектов строительства первой реакторной установки будущей атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины в Узбекистане». По его словам, энергетическое сотрудничество с Россией сохранит ключевое значение для стабильности и развития региона, передает РИА «Новости».

Президент Узбекистана также предложил наладить широкое научно-практическое партнерство в сфере атомной энергетики. В частности, инициировано создание в Узбекистане Регионального центра компетенций по атомной энергетике и программы по подготовке специалистов на базе ташкентского филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Кроме того, Мирзиеев предложил разработать комплексную программу «Энергетическое партнерство Центральной Азии и России» для внедрения новых технологий, подготовки кадров и совместной реализации проектов. В инновационной сфере он выступил за открытие филиалов центра «Сколково» в странах Центральной Азии, а также создание регионального экспертного совета по искусственному интеллекту и цифровым технологиям.

Мирзиеев отметил, что такая платформа поможет объединить усилия и развить сотрудничество между научными центрами, организациями и IT-компаниями региона.

Ранее президент Узбекистана озвучил инициативу по созданию единой системы транспортного сообщения между странами Центральной Азии и Россией на саммите в Душанбе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Россию одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии. Он также предложил объединить транспортные коридоры России и Центральной Азии в единую систему.