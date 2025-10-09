Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
Мирзиеев предложил создать транспортный контур России и Центральной Азии
Президент Узбекистана озвучил инициативу по созданию единой системы транспортного сообщения между странами Центральной Азии и Россией на саммите в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с предложением создать транспортно-логистический контур, который объединит страны Центральной Азии и Россию, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
По словам Асадова, Мирзиеев озвучил инициативу во время второго саммита в формате «Центральная Азия – Россия», который проходит в Душанбе. Президент подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства, экономического взаимодействия и совместного обеспечения стабильности в регионе.
Одним из ключевых пунктов стало предложение о сопряжении национальных программ стран-участниц в сфере автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения. Целью этой инициативы является развитие интеграции транспортных систем и повышение эффективности логистики между государствами региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал Россию одним из ведущих инвесторов в странах Центральной Азии. Он также предложил объединить транспортные коридоры России и Центральной Азии в единую систему. Россия заявила о готовности строить электростанции в регионе Центральной Азии.