Путин заявил о готовности России строить электростанции в Центральной Азии
Россия готова оказывать помощь странам Центральной Азии в строительстве атомных и гидроэлектростанций, а также участвовать в реализации других энергетических проектов, заявил президент Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия».
Путин подчеркнул, что Москва уже участвует в модернизации крупнейших гидроузлов региона, многие из которых были построены еще в советское время. По его словам, Россия и государства Центральной Азии углубляют партнерство не только в сфере добычи и торговли традиционными углеводородами, но и в строительстве атомных электростанций с применением современных российских технологий и внедрении возобновляемых источников энергии, передает ТАСС.
«При участии нашей страны проводится модернизация крупнейших гидроузлов Центрально-Азиатского региона, многие из которых были возведены еще в советское время. Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия является одним из лидирующих инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Российский лидер сообщил, что объем торговли России со странами Центральной Азии достиг отметки более 45 млрд долларов.