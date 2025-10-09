Путин заявил о росте товарооборота России с Центральной Азией

Tекст: Ольга Иванова

Объем взаимной торговли России со странами Центральной Азии превысил 45 млрд долларов, передает ТАСС. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что достигнутый результат является неплохим, однако возможности для роста еще не исчерпаны.

Выступая на саммите «Россия – Центральная Азия», Путин заявил: «Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами, углубление взаимовыгодных политических, экономических, гуманитарных связей. На всех этих направлениях уже удалось добиться действительно хороших результатов. Так, по итогам прошлого года российский товарооборот с центральноазиатскими государствами, с "пятеркой" превысил 45 млрд долларов».

Президент также отметил, что в целом результат впечатляющий, но обратил внимание на то, что товарооборот России с Белоруссией составляет свыше 50 млрд долларов. Путин добавил, что видит потенциал для увеличения показателей сотрудничества с Центральной Азией в будущем.

В среду президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.



