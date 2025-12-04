Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Путин заявил, что сейчас БРИКС не ставит целью создание единой валюты
В настоящее время задача введения единой валюты в БРИКС не стоит, сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.
Он подчеркнул, что подобный шаг должен быть постепенным и обдуманным, передает РИА «Новости». «У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС – создание единой валюты. Это процесс спокойный», – сказал Путин.
Российский лидер отметил, что спешка в столь чувствительном вопросе недопустима – важно не допустить грубых ошибок. В подтверждение своих слов президент напомнил опыт Европы, где переход к единой валюте был осуществлен, несмотря на то, что некоторые страны были не готовы.
Он добавил, что у европейских государств после введения евро возникли проблемы с регулированием целого ряда вопросов, связанных с социальной сферой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему отложен проект единой валюты БРИКС.