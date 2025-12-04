Путин заявил, что сейчас БРИКС не ставит целью создание единой валюты

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что подобный шаг должен быть постепенным и обдуманным, передает РИА «Новости». «У нас нет сейчас такой цели в рамках БРИКС – создание единой валюты. Это процесс спокойный», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что спешка в столь чувствительном вопросе недопустима – важно не допустить грубых ошибок. В подтверждение своих слов президент напомнил опыт Европы, где переход к единой валюте был осуществлен, несмотря на то, что некоторые страны были не готовы.

Он добавил, что у европейских государств после введения евро возникли проблемы с регулированием целого ряда вопросов, связанных с социальной сферой.

