Израиль продлил визы иностранцам на три месяца из-за конфликта
Власти Израиля увеличили срок действия виз еще на три месяца для всех иностранных граждан, включая россиян, находящихся в стране во время конфликта с Ираном, сообщила пресс-служба российского посольства в Тель-Авиве.
Министерство внутренних дел Израиля приняло решение автоматически продлить визы иностранным гражданам, включая граждан России, которые оказались в стране из-за закрытия воздушного пространства и военного конфликта, передает РИА «Новости».
Согласно сообщению российского посольства в Тель-Авиве, продление распространяется на тех, чьи визы истекают с 22 февраля по 31 марта.
Данное решение связано с тем, что многие иностранцы не могут покинуть страну из-за приостановки авиасообщения. Причиной закрытия воздушного пространства стали удары США и Израиля по объектам в Иране, включая Тегеран, а также ответные атаки со стороны Ирана по территории Израиля и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна намерена сохранить необходимый уровень военной активности против Ирана для достижения целей операции «Рев льва».