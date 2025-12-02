Посла Андреева перевели из Польши в Словакию

Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Сергея Андреева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Словакии, сменив Игоря Братчикова.
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Андреева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Словакии, освобождая от этих обязанностей Игоря Братчикова, передает ТАСС. Соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
«Назначить Андреева Сергея Вадимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой республике», – сказано в одном из документов. Второй указ объявляет об освобождении Братчикова от занимаемой должности.
Ранее 67-летний Андреев занимал пост посла России в Польше. Теперь он приступает к новым обязанностям в Словакии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Андреев заявлял, что обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства Россией не подкрепляются доказательствами.
Также Андреев объявил о полном прекращении совместной деятельности России и Польши на границе Калининградской области.
В Словакии Братчиков провел встречу с вице-спикером парламента Любошем Блахой, что стало первым подобным контактом посла России в стране ЕС с начала спецоперации на Украине.
Братчиков был назначен на свой пост в Словакии в октябре 2020 года и ранее работал послом по особым поручениям МИД России. Андреев занимал пост посла в Польше с 2014 года.