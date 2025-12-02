  • Новость часаПутин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве
    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Большунова отстранили от соревнований до восстановления травмированного Бакурова
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    2 комментария
    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    8 комментариев
    2 декабря 2025, 20:45 • Новости дня

    Посла Андреева перевели из Польши в Словакию

    Дипломатия Победы

    Путин назначил бывшего посла в Польше Андреева послом в Словакии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Сергея Андреева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Словакии, сменив Игоря Братчикова.

    Президент России Владимир Путин назначил Сергея Андреева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Словакии, освобождая от этих обязанностей Игоря Братчикова, передает ТАСС. Соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Андреева Сергея Вадимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой республике», – сказано в одном из документов. Второй указ объявляет об освобождении Братчикова от занимаемой должности.

    Ранее 67-летний Андреев занимал пост посла России в Польше. Теперь он приступает к новым обязанностям в Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Андреев заявлял, что обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства Россией не подкрепляются доказательствами.

    Также Андреев объявил о полном прекращении совместной деятельности России и Польши на границе Калининградской области.

    В Словакии Братчиков провел встречу с вице-спикером парламента Любошем Блахой, что стало первым подобным контактом посла России в стране ЕС с начала спецоперации на Украине.

    Братчиков был назначен на свой пост в Словакии в октябре 2020 года и ранее работал послом по особым поручениям МИД России. Андреев занимал пост посла в Польше с 2014 года.

    2 декабря 2025, 08:45 • Новости дня
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России

    Financial Times сообщила об отказе ЕЦБ поддержать кредит Украине на 140 млрд евро

    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский центральный банк не поддержал выплату Украине кредита на сумму 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, сообщила газета Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, Европейский центральный банк отказался поддержать идею предоставления Украине 140 млрд евро за счет замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Как отмечает газета, позиция ЕЦБ ставит под угрозу планы Евросоюза по привлечению так называемого репарационного кредита для Киева.

    По информации издания, официальный представитель ЕЦБ заявил, что подобная инициатива выходит за рамки полномочий организации. В Еврокомиссии, по данным источников FT, продолжают обсуждать возможные варианты, однако без согласия банка реализация такого механизма становится значительно затруднительной.

    Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард указала на возможные риски для финансовой системы Евросоюза при использовании замороженных российских активов.

    Глава ВТБ Андрей Костин напомнил, что Москва может принять ответные меры и инициировать судебный процесс на десятилетия в ответ на изъятие этих средств.

    Между тем, Украина приступила к реструктуризации долга на 2,6 млрд долларов, связанного с ВВП, что рассматривается как ключ к финансированию ее военных действий и создает угрозу оттока миллиардов долларов из будущих финансов Киева.

    Комментарии (7)
    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    Комментарии (6)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов, пишут европейские СМИ.

    Директор Колледжа Европы Федерика Могерини, ранее возглавлявшая внешнеполитическое ведомство ЕС, задержана по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости». По данным газеты Soir, Могерини была задержана вместе с несколькими другими фигурантами.

    Расследование связано с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов, в рамках которой выявили нарушения. Личности других задержанных не раскрываются, подробности обвинений также на данный момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии во вторник задержали трех подозреваемых и изъяли документы по делу о мошенничестве и коррупции в структурах ЕС.

    Напомним, Федерика Могерини входила в число кандидатов на пост генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга.

    Бывшая глава внешнеполитической службы ЕС Могерини также ранее заявила, что сейчас религия тесно связана с политикой.


    Комментарии (11)
    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (30)
    2 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море являются пиратством и происходят в экономических зонах других государств. Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, отметил президент.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал недавние атаки на танкеры в Черном море как пиратство, передает РИА «Новости». Путин отметил, что подобные нападения происходили как в нейтральных водах, так и в особых экономических зонах других государств. По его словам, «это пиратство, ничто иное», – заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава государства указал на недопустимость подобных действий в отношении судоходства и подчеркнул, что подобные нападения представляют угрозу для международной безопасности на морских путях.

    Также он отметил, что Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, расширив перечень ударов по портам и кораблям, заходящим в украинские порты.

    «Мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», – подчеркнул глава государства. По его словам, такие шаги необходимы для обеспечения безопасности транспортных маршрутов России. Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством, добавил Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря у берегов Турции на российское судно Midvolga 2 была совершена атака с применением воздушного беспилотника.

    Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.

    Комментарии (21)
    2 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    Путин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы государства, российская сторона регулярно повторяет позицию об отсутствии планов военного противостояния с Европой, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что в случае начала войны с европейской стороны Россия будет полностью готова к немедленному реагированию.

    «Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», – сказал Путин.

    Президент указал, что в случае развязывания Европой войны против России ситуация может сложиться так, что у Москвы не с кем будет договариваться.

    «Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько так..<...>Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (12)
    2 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Глава ВТБ Костин ответил на инициативу ЕС по изъятию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ВТБ Андрей Костин ответил в интервью Reuters на инициативу ЕС по изъятию активов России, напомнив, что Москва примет ответные меры и может дать старт полувековому судебному процессу из-за этих денег.

    Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их на нужды обороны и регулярного бюджета.

    «Что касается ареста наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без этого. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы на войну, а не на мир», – сказал Костин Reuters.

    В интервью перед визитом специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву он напомнил, что удобно вести войну не только чужими руками, но и на чужие деньги.

    «Это высшая степень утонченности для Европы. Но этому не может быть оправдания», – отметил он.

    Костин заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на арест активов, принадлежащих европейским инвесторам в России, и добавил, что даже после достижения мира в Украине могут последовать «50-летние судебные разбирательства».

    Он сказал, что России следует активнее подавать иски против ЕС, Бельгии и Euroclear по поводу активов в российские и международные суды, и предложил подать иск в суд ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений. Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны сами прекратили участвовать в обсуждении процесса урегулирования на Украине.

    По его словам, европейские политики выражают недовольство тем, что их якобы отстранили от переговорного процесса, однако Россия не предпринимала подобных шагов, передает РИА «Новости».

    «Они (европейцы – ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились… Сами себя вывели из этого процесса», – заявил российский лидер.

    Ранее эксперт заявил о панике Европы из-за возможного мира на Украине.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о разминировании поселков Курской области военными КНДР

    Хинштейн сообщил о разминировании 92 поселков с привлечением военных КНДР

    Хинштейн сообщил о разминировании поселков Курской области военными КНДР
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области при поддержке подразделений КНДР полностью разминировано 92 населенных пункта, что позволило обезвредить почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Курской области действует беспрецедентная по численности группировка для разминирования приграничных территорий, сообщается на сайте Кремля.

    В состав группировки входят инженерные войска, подразделения Росгвардии, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

    На сегодня, по словам Хинштейна, уже удалось разминировать 92 населенных пункта в приграничной зоне области.

    «Всего за этот период почти 2 тыс. 700 взрывоопасных предметов было разминировано», – сообщил губернатор.

    Он также добавил, что пока эти работы не завершены, говорить о полном восстановлении в регионе нельзя. Губернатор отметил важность дальнейшего очищения территории для безопасности жителей и возвращения к мирной жизни.

    Ранее Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия высоко оценивает работу саперов КНДР по разминированию на территории Курской области.

    Президент России Владимир Путин отметил героизм и мужество военных КНДР в этом регионе.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    В Нидерландах заявили о скором закрытии центров для беженцев с Украины

    Власти Нидерландов сообщили о планах закрыть центры для беженцев с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды рассматривают вопрос о скором прекращении работы муниципальных центров для беженцев с Украины из-за высоких затрат на их содержание, сообщили в министерстве по вопросам миграции и предоставления убежища.

    Власти Нидерландов объявили о намерении в ближайшее время закрыть специальные муниципальные центры размещения украинских беженцев, в которых сейчас находятся около трех четвертей из примерно 135 тыс. украинцев, прибывших в страну. В письме исполняющей обязанности министра по вопросам миграции и предоставления убежища Моны Кейзер подчеркивается, что государственная система приема беженцев должна как можно скорее завершить работу, передает ТАСС.

    В документе отмечается, что содержание центров обходится бюджету в значительные суммы, несмотря на то что часть работающих украинцев уже платит обязательный взнос в казну за предоставление жилья. Кабинет министров Нидерландов начал подготовку плана перехода украинских беженцев к самостоятельному проживанию, который прорабатывается совместно с муниципалитетами.

    Дополнительно власти намерены обязать украинцев самостоятельно оплачивать образование в университетах, а также медицинскую страховку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Нидерландов увеличили для украинских беженцев, проживающих в муниципальном жилье и имеющих доход, размер ежемесячного взноса в два раза.

    До этого муниципалитет Утрехта закрыл переполненный центр для беженцев с Украины из-за нехватки долгосрочного жилья.

    В то же время 1 декабря стало известно, что Нидерланды выделили дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 250 млн евро через инициативу PURL.

    Комментарии (7)
    2 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные полностью удерживают обе части Купянска, включая центр города, расположенный на правом берегу реки, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин сообщил, что обе части города Купянска находятся под контролем российской армии, передает ТАСС.

     «Купянск состоит из двух частей – одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть – на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком»,– пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а город находится под контролем российских вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что плацдарм в Красноармейске предоставляет Вооруженным силам РФ возможность быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Вооруженные силы России получили возможность наступать из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях, передает РИА «Новости».

    «Отсюда (из Красноармейска – ред.), с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтут наиболее перспективными генеральные штабы», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейска.  Появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало панику среди украинских военных.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    Кремль: Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве

    Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Москве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал встречу с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который также является зятем президента США Дональда Трампа.

    Кремль в Telegram-канале сообщил, что с российской стороны во встрече также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется».

    Глава РФПИ Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира».

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин поставил задачу группировке войск «Север» после доклада командующего

    Путин поставил задачу группировке войск «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклады командующих и поставил новые задачи, одна из которых адресована группировке войск «Север».

    «Перед ней [группировкой «Север»] поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», – сказал Путин в ходе трансляции, которая представлена пресс-службой Кремля.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Глава Генштаба Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман. Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года

    Путин: Снижение инфляции в России стало главным достижением года

    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года
    @ Наумов Роман/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!», что снижение инфляции стало важным итогом текущего года.

    Он уточнил, что если в марте уровень инфляции достигал двузначных значений, то к настоящему моменту годовой показатель опустился ниже 7%, передает ТАСС. По словам Путина, к концу декабря инфляция должна составить около 6%, что ниже текущих прогнозов правительства и Банка России.

    «Хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%. То есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка», – сказал он. Путин выразил уверенность, что тенденция к замедлению инфляции будет закрепляться в будущем.

    В сентябре Путин заявил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

    Ранее глава ЦБ оценила влияние ключевой ставки на экономику России.

    Комментарии (3)
