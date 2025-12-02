Посла Андреева перевели из Польши в Словакию

Путин назначил бывшего посла в Польше Андреева послом в Словакии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Андреева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Словакии, освобождая от этих обязанностей Игоря Братчикова, передает ТАСС. Соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Андреева Сергея Вадимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой республике», – сказано в одном из документов. Второй указ объявляет об освобождении Братчикова от занимаемой должности.

Ранее 67-летний Андреев занимал пост посла России в Польше. Теперь он приступает к новым обязанностям в Словакии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Андреев заявлял, что обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства Россией не подкрепляются доказательствами.

Также Андреев объявил о полном прекращении совместной деятельности России и Польши на границе Калининградской области.

В Словакии Братчиков провел встречу с вице-спикером парламента Любошем Блахой, что стало первым подобным контактом посла России в стране ЕС с начала спецоперации на Украине.

Братчиков был назначен на свой пост в Словакии в октябре 2020 года и ранее работал послом по особым поручениям МИД России. Андреев занимал пост посла в Польше с 2014 года.