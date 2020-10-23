Путин призвал быть аккуратными с ограничениями на фоне COVID Путин назначил нового посла в Словакии 23 октября 2020, 21:51 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Братчикова послом России в Словакии. «Назначить Братчикова Игоря Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой Республике», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. До назначения послом в Словакии Братчиков занимал должность посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России. Прежним послом в Братиславе был Алексей Федотов, занимавший этот с 2014 года.

