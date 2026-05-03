Голикова назвала Путина настоящим мужчиной

Tекст: Ольга Иванова

Во время недавней рабочей поездки президент России Владимир Путин продемонстрировал заботу о своих коллегах, передает РИА «Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова призналась, что считает российского лидера настоящим мужчиной после его благородного жеста.

Инцидент произошел 28 апреля во время посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве. Главу государства сопровождали Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Когда на улице неожиданно пошел дождь, президент лично раскрыл зонт.

«Не дал, не дал (раскрыть зонт), поберег меня… У нас президент – настоящий мужчина», – рассказала Голикова в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину. Российский лидер укрыл от непогоды не только вице-премьера, но и главу Минздрава.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

В ходе мероприятия Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России и отметил героизм медиков скорой помощи в условиях СВО.