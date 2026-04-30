Путин поддержал расширение списка языков малых народов России

Путин на марафоне «Знания» поддержал расширение списка языков малых народов РФ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов РФ в ходе марафона «Знание. Первые» заявил о необходимости расширить федеральный список языков малых народов, для которых создаются учебники, передает ТАСС.

Путин полностью согласился с инициативой научного руководителя отдела изучения и развития языков Чукотки Виктории Кавры о расширении такого списка, отметив: «Абсолютно согласен с вами. Это нужно делать, нужно поддерживать. У нас есть список федеральный, по которому создаются эти учебники. По-моему, 32 языка. Но, безусловно, нужно расширять этот список. Нужно обязательно это сделать. Этот список нужно расширять».

Он напомнил, что по его поручению уже создан учебник и по чукотскому языку, причем он доступен как в бумажной, так и электронной интерактивной форме, позволяющей использовать его даже без интернета в отдаленных районах.

Глава государства отметил, что подготовка подобных учебных материалов часто ложится на плечи специалистов в свободное от основной работы время, и призвал подумать о грантовой поддержке для таких авторов. Путин подчеркнул необходимость и дальше развивать электронные формы учебников, расширять перечень языков и поддерживать всех, кто занимается этой работой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел неформальную встречу за чашкой чая.

Он подчеркнул, что для единства страны важно, чтобы представители как крупных, так и малочисленных народов ощущали Россию своим домом. Также президент заверил, что ненцы не потеряют статус коренного малочисленного народа даже при превышении численности 50 тыс. человек.



