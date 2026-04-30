Апрель в Москве стал самым мокрым в истории

Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю
В столице за апрель зафиксировано рекордное количество осадков, что значительно превысило показатели предыдущих лет и составило 270% от нормы, сообщили в Гидрометцентре.
Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила РИА «Новости», что апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдений. По ее словам, по предварительным данным, в этом месяце выпало 270% от месячной нормы осадков, что является абсолютным рекордом.
Паршина уточнила, что ранее близкие показатели были зафиксированы только в апреле 1986 года, когда осадков выпало немного меньше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие дни на автомагистралях и улицах столицы прогнозируется сложная обстановка из-за медленного таяния рекордного количества выпавших осадков.
Ранее сообщалось, что 27 апреля в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. А прошлым летом на некоторые районы столицы за два часа обрушилась целая месячная норма дождей.