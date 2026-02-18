Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
Бывшего народного губернатора Донецка заподозрили в дискредитации армии России
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России в отношении бывшего народного губернатора Донецкой области Павла Губарева.
«Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Губарева П. Ю. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)», – отметили в суде, передает ТАСС.
Губарев был одним из лидеров ополчения Донбасса и получил статус народного губернатора в ходе митинга в Донецке. Однако в дальнейшем он не вошел в состав правительства Донецкой народной республики.
В 2023 году Губарева задержали у здания Мещанского суда Москвы, где в тот момент проходило заседание по делу об аресте экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).
В 2024 году суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности.