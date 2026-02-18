Лавров: Сирия считает российское присутствие в Хмеймиме и Тартусе стабилизатором

Tекст: Антон Антонов

«Они видят в нашем присутствии, в том числе в присутствии наших двух объектов в Хмеймиме и в Тартусе, стабилизатор – роль, которая уравновешивает влияние других игроков», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

Лавров указал, что Россия видит, как на юге Сирии израильтяне отстаивают свое право играть чуть ли не «контролирующую роль» и «наводят мосты с друзами». «У друзов есть свои претензии к центральному правительству, как это было всегда или большую часть существования Сирийской Арабской Республики», – добавил он.

По его словам, сирийцы заинтересованы в сохранении российского присутствия и поддерживают инициативу по перепрофилированию военных объектов в гуманитарные хабы.

Лавров отметил, что объекты в Хмеймиме и Тартусе уже не выполняют исключительно военные задачи, и теперь могут использоваться для гражданских целей, в частности для гуманитарных операций. Он подчеркнул, что Сирия является удобным перевалочным пунктом, и Россия готова направлять свою гуманитарную помощь в Африку через эти объекты, а также приглашает другие государства воспользоваться этой инфраструктурой для отправки гуманитарных и гражданских грузов.

Министр добавил, что Россия продолжит помогать Сирии в восстановлении единства, территориальной целостности и суверенитета. Он напомнил о регулярных контактах между российскими и сирийскими властями.

Лавров отметил, что отношения России и Сирии строятся на принципах взаимного уважения и выгоды, а богатое советское наследие до сих пор играет важную роль во взаимодействии двух стран. Он подчеркнул, что эти чувства подтверждаются на встречах с сирийскими коллегами как в России, так и в самой Сирии.

Лавров также прокомментировал вывод американских войск с северо-востока Сирии, назвав это решение разумным, но предупредил о риске новых угроз. По его словам, после резкого ухода США лагеря с террористами оказались без контроля, что привело к перемещению тысяч задержанных и создало дополнительные риски для региона. Лавров заверил, что Россия при поддержке Совета Безопасности ООН намерена содействовать стабилизации ситуации в Сирии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа. В феврале в Дамаске прошли переговоры делегации из России во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и властями Сирии.