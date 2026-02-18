  • Новость часаПутин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    18 февраля 2026, 22:58 • Новости дня

    Лавров: Сирия считает российское присутствие в Хмеймиме и Тартусе стабилизатором

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей Сирии, присутствие России в Хмеймиме и в Тартусе является фактором стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Они видят в нашем присутствии, в том числе в присутствии наших двух объектов в Хмеймиме и в Тартусе, стабилизатор – роль, которая уравновешивает влияние других игроков», – заявил Лавров в интервью Al Arabiya.

    Лавров указал, что Россия видит, как на юге Сирии израильтяне отстаивают свое право играть чуть ли не «контролирующую роль» и «наводят мосты с друзами». «У друзов есть свои претензии к центральному правительству, как это было всегда или большую часть существования Сирийской Арабской Республики», – добавил он.

    По его словам, сирийцы заинтересованы в сохранении российского присутствия и поддерживают инициативу по перепрофилированию военных объектов в гуманитарные хабы.

    Лавров отметил, что объекты в Хмеймиме и Тартусе уже не выполняют исключительно военные задачи, и теперь могут использоваться для гражданских целей, в частности для гуманитарных операций. Он подчеркнул, что Сирия является удобным перевалочным пунктом, и Россия готова направлять свою гуманитарную помощь в Африку через эти объекты, а также приглашает другие государства воспользоваться этой инфраструктурой для отправки гуманитарных и гражданских грузов.

    Министр добавил, что Россия продолжит помогать Сирии в восстановлении единства, территориальной целостности и суверенитета. Он напомнил о регулярных контактах между российскими и сирийскими властями.

    Лавров отметил, что отношения России и Сирии строятся на принципах взаимного уважения и выгоды, а богатое советское наследие до сих пор играет важную роль во взаимодействии двух стран. Он подчеркнул, что эти чувства подтверждаются на встречах с сирийскими коллегами как в России, так и в самой Сирии.

    Лавров также прокомментировал вывод американских войск с северо-востока Сирии, назвав это решение разумным, но предупредил о риске новых угроз. По его словам, после резкого ухода США лагеря с террористами оказались без контроля, что привело к перемещению тысяч задержанных и создало дополнительные риски для региона. Лавров заверил, что Россия при поддержке Совета Безопасности ООН намерена содействовать стабилизации ситуации в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос российских военных баз в Сирии обсуждался на переговорах в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа. В феврале в Дамаске прошли переговоры делегации из России во главе с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и властями Сирии.

    18 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    Политолог объяснил раннее завершение переговоров по Украине в Женеве

    Политолог Ткаченко: Россия на переговорах не собирается «комкать» завершение военной операции

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 07:27 • Новости дня
    @ Gian Ehrenzeller/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские переговорщики по украинскому урегулированию якобы называют пару из спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера «Уиткоффом и Зятькоффом», пишут американские СМИ.

    Российская сторона с теплом оценивает участие обоих политиков в переговорах, некоторые из них называют этот тандем «Уиткофф и Зятькофф», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    В газете пояснили, что «zyat по-русски означает «зять».

    Во вторник начались трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Их первая часть длилась более четырех часов. Российской делегацией руководит помощник президента Владимир Мединский.

    18 февраля 2026, 16:42 • Новости дня
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей

    Axios: США за сутки нарастили группировку на Ближнем Востоке на 50 истребителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные усилили свое присутствие на Ближнем Востоке, перебросив в регион 50 истребителей различных типов за последние сутки, пишут СМИ Штатов.

    Вооруженные силы США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток дополнительно 50 истребителей F-35, F-22 и F-16, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. В публикации отмечается, что Вашингтон продолжает значительно наращивать свои военные ресурсы в регионе, включая две авианосные ударные группы, примерно 12 кораблей, сотни истребителей и несколько комплексов противоракетной обороны.

    По данным Axios, в регион уже совершено более 150 военно-транспортных рейсов с вооружением и боеприпасами. В материале подчеркивается, что на фоне возможной военной операции в Иране, в США практически отсутствует общественная дискуссия о связанных рисках, несмотря на масштаб готовящихся действий.

    В публикации приводится мнение портала о том, что возможная операция «может стать одной из наиболее значимых военных интервенций США на Ближнем Востоке как минимум за десятилетие». Ранее представители Белого дома предупредили, что серьезно рассматривают возможность применения силы против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив. А верховный лидер Ирана Али Хаменеи отметил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и добавил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Напомним, в Женеве на этой неделе прошел второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал, что в случае незаключения сделки с Ираном страну ждут «травматичные и драматичные события».

    В свою очередь, секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.

    18 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    Economist: Россия предложила «величайшую сделку» с США при снятии санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Совбез России якобы подготовил план для США с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов, сообщает The Economist.

    Издание The Economist сообщает, что Совету безопасности России якобы был представлен план по заключению так называемой величайшей сделки с США, передает Ura.Ru.

    Одним из ключевых условий документа значится снятие всех санкций с Москвы в обмен на определенные уступки и проекты. В частности, речь идет о возвращении активов американским компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без права обратного выкупа.

    Как отмечает издание, по оценкам совокупная стоимость таких активов составляет около 60 млрд долларов. В случае отмены санкций американские компании могли бы выкупить свои активы обратно даже при отсутствии соответствующих договоров.

    Кроме того, The Economist пишет, что администрацию Дональда Трампа больше интересует участие в масштабных проектах, способных повлиять на глобальные рынки. В документе Совбеза якобы подчеркивается потенциал освоения богатых природных ресурсов Арктики и Крайнего Севера. В реализации этих проектов предполагается участие суверенных и частных фондов из США и других недружественных стран. Ожидается, что такие инициативы принесут значительную прибыль всем сторонам.

    Ранее о возможном меморандуме между Москвой и Вашингтоном сообщал Bloomberg: в документе якобы предлагалось после урегулирования конфликта на Украине разрешить долларовые расчеты и расширить экономическое сотрудничество. Среди озвученных направлений – участие американских компаний в энергетических и сырьевых проектах в России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва была удивлена после введения новых жестких санкций США против крупнейших нефтяных компаний России.

    Также Лавров заявил, что США отказались от своих же предложений по урегулированию ситуации на Украине, которые обсуждались на встрече в Анкоридже. Москва не видит перспектив для развития экономических отношений между двумя странами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «байденовщина» опять мешает отношениям России и США.

    18 февраля 2026, 15:22 • Новости дня
    Российская делегация назвала организацию переговоров в Женеве безупречной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Организация визита российской делегации и переговоров в Женеве отмечена высоким уровнем подготовки и точностью со стороны принимающей швейцарской стороны.

    Как передает ТАСС, источник в российской переговорной группе сообщил, что Швейцария обеспечила безукоризненную организацию визита делегации России и самой работы на переговорах в Женеве. Представитель группы отметил, что швейцарская сторона проявила себя как прекрасного организатора.

    «Швейцарцы – прекрасные организаторы. Визит и работа организованы безупречно», – подчеркнул собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве завершился очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной.

    Помощник президента России и глава делегации Владимир Мединский объявил о скором проведении новой встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    Информацию о прошедших переговорах пообещала опубликовать российская делегация, а МИД России пока воздерживается от комментариев.

    18 февраля 2026, 13:15 • Новости дня
    Источник: Переговоры России, США и Украины в Женеве в среду не возобновятся

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве завершился очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной, при этом обсуждение в среду возобновлять не планируют, сообщил источник.

    Переговоры по урегулированию, которые проходили в Женеве в течение двух дней, завершились и не будут продолжены в среду, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «Это все, сегодня больше ничего не будет».

    Обсуждения между представителями России, США и Украины состоялись 17 и 18 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник в Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать, обсуждалась ли на переговорах тема возможной встречи президента Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что по итогам первого дня переговоров стороны договорились проинформировать руководство и работать над достижением сделки.

    18 февраля 2026, 19:46 • Новости дня
    Живов назвал зловещей идею контроля прекращения огня на Украине американцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военблогер Алексей Живов выразил обеспокоенность словами президента Украины Владимира Зеленского о возможном контроле за прекращением огня силами США.

    В своем Telegram-канале Живов задается вопросом, как будет реализована такая инициатива, и отмечает, что перспектива появления американских военных на территории, прилегающей к Белгороду, Курску и Донецку, кажется ему сомнительной.

    Блогер также подчеркивает, что российская сторона не видит признаков готовности Киева пойти на какие-либо уступки. По его мнению, ключевым вопросом остается отсутствие прогресса по возможному выводу украинских войск из Донбасса.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по Украине в Женеве обсуждался вопрос мониторинга прекращения огня с участием США, и по этому направлению «практически достигнута договоренность», передает РБК. Глава киевского режима отметил, что переговоры по военным вопросам были конструктивными, однако пообещал поделиться подробностями после возвращения украинской делегации.

    В среду в Женеве состоялся второй день переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также анонсировал очередную встречу по урегулированию ситуации на Украине.

    18 февраля 2026, 14:06 • Новости дня
    The Economist: США обсуждают совместный ядерный дата-центр с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская сторона ведет переговоры с Россией о создании дата-центра на атомной энергии и строительстве туннеля под Беринговым проливом, пишут западные СМИ.

    США и Россия обсуждают создание совместного дата-центра на атомной энергии, а также строительство туннеля под Беринговым проливом, пишет ТАСС со ссылкой на The Economist.

    Британский журнал сообщает, что переговоры ведутся на фоне интереса окружения президента Дональда Трампа к российским энергетическим активам.

    По данным издания, стороны также рассматривают возможность сделок по нефти, газу и редкоземельным металлам в Арктике. Кроме того, обсуждается перспектива торговли пшеницей – американский трейдер отметил в беседе с изданием, что США заинтересованы участвовать в экспорте российского зерна, подчеркнув: «Россия – крупнейший в мире экспортер пшеницы. <…> Мы хотели бы принять участие».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что существует рабочая группа России и США, занимающаяся вопросами торгово-экономического сотрудничества. Обсуждения идут по различным направлениям, включая промышленные и энергетические проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия получает сигналы от США о возможном обсуждении сотрудничества в Арктике. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сохраняются и по-прежнему актуальны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.


    18 февраля 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит поддержку Кубы вопреки блокаде США

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена расширять сотрудничество с Кубой, оказывая гуманитарную поддержку, несмотря на ужесточение эмбарго и давление со стороны США на поставки топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия дорожит отношениями с Кубой и намерена поддерживать остров в трудные периоды, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

    «Мы имеем наши отношения с Кубой, мы очень дорожим этими отношениями», – отметил Песков, комментируя американскую блокаду.

    Он добавил, что Москва будет развивать связи с Гаваной и оказывать помощь «во время тяжелых времен».

    Песков отдельно уточнил, что поддержка Кубы не скажется на контактах между Россией и США по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине. «Не думаем, что это какие-то взаимосвязанные области», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном влиянии поддержки Кубы на диалог с Вашингтоном.

    Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия, как и многие государства, выступает против блокады Кубы. Он отметил, что Москва последовательно осуждает односторонние санкции, направленные против Гаваны. Дипломат добавил, что Россия будет и дальше придерживаться данной позиции на международной арене.

    США вновь активизировали блокаду Кубы, настаивая на смене коммунистического правительства. В частности, Вашингтон наложил эмбарго на поставки топлива, добившись прекращения импорта нефти из Мексики и Венесуэлы, а также пригрозил пошлинами странам, сотрудничающим с Гаваной.

    Несмотря на внешнее давление, Россия намерена в ближайшее время начать поставки нефти и нефтепродуктов на Кубу в рамках гуманитарной помощи, сообщили в посольстве России в Гаване.

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильо.

    Россия решила отправлять нефть Кубе в качестве гуманитарной помощи.

    МИД России пояснял, что Москва солидарна с Гаваной и уже оказывает ей материальную помощь.

    18 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России принять излишки обогащенного урана из Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия уже заявляла о своей готовности принять излишки обогащенного урана из Ирана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла», – отметил Песков, комментируя предложения США взять уран под свой контроль для хранения на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что решение по иранской ядерной проблеме должно приниматься в рамках переговоров между Ираном и США. По его словам, обсуждать результаты этих переговоров преждевременно. Он добавил, что все дальнейшие детали и соглашения будут зависеть от хода диалога между сторонами.

    Ранее Песков заявил, что сейчас не стоит делать выводы относительно итогов переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

    Накануне Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что иранские власти якобы готовы временно прекратить производство ядерного топлива и передать часть накопленных материалов третьей стороне.

    Напомним, во вторник переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.

    18 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Российская делегация вернулась в отель в Женеве после переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская делегация завершила переговоры с представителями США и Украины по вопросам урегулирования ситуации на Украине и вернулась в свой отель в Женеве.

    Кортеж с российскими представителями прибыл к месту проживания сразу после переговоров. Обсуждения прошли в среду и были посвящены поиску путей урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    18 февраля 2026, 13:06 • Новости дня
    Посольство потребовало от Швеции встречи с задержанным по запросу США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское диппредставительство добивается консульского доступа к соотечественнику, которого шведские власти задержали в Стокгольме, сообщил российский посол в стране Сергей Беляев.

    Посольство поддерживает связь с арестованным мужчиной и его родными и требует разрешить свидание, сказал Беляев, передает ТАСС.

    Дипмиссия ведет диалог со шведской стороной.

    Россиянина подозревают в якобы нарушении односторонних ограничительных мер против Москвы с 2022 по 2023 год.

    Ранее шведские власти сообщили, что в стране арестован российский гражданин по запросу США. Россиянин пробыл под арестом уже несколько месяцев.

    18 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков не стал комментировать обсуждение в Женеве встречи Путина с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать, обсуждалась ли в Женеве тема возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Он подчеркнул, что переговоры продолжаются второй день, и если появится какая-то информация, ею поделится главный переговорщик с российской стороны Владимир Мединский. «Сейчас пока о том, что обсуждалось, наверное, вряд ли следует говорить. Нужно дождаться завершения этого раунда», – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что российская делегация на переговорах по Украине делает промежуточные доклады Владимиру Путину напрямую. По его словам, доклады идут в регулярном режиме, однако пока рано давать какие-либо оценки по итогам консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос вывода войск и предложил организовать встречу в Женеве.

    В Женеве стартовал второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    18 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков призвал не предвосхищать итоги переговоров США и Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас не стоит делать выводы относительно итогов переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе.

    Песков подчеркнул: «У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Ну а все остальное – это предмет для обсуждения между иранцами и американцами», передает ТАСС.

    Также Песков отметил, что переговоры еще продолжаются, поэтому делать прогнозы о возможных договоренностях преждевременно.

    Напомним, во вторник переговоры между представителями США и Ирана по ядерной программе завершились в Женеве после второго раунда, который проходил при повышенном внимании международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

    Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

