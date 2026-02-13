Секретарь Совета обороны Шамхани заявил о готовности Ирана ответить на любую атаку

Tекст: Вера Басилая

По словам Шамхани, военные Ирана находятся в состоянии высокой боевой готовности, передает РИА «Новости».

Али Шамхани в интервью телеканалу Al-Jazeera отметил: «Степень готовности военных Ирана высока. Ошибка в расчетах любой из сторон обойдется дорого».

Секретарь Совета обороны подчеркнул, что ответ Ирана на любую авантюру, направленную против Тегерана, будет мощным, решительным и соответствующим образом подготовленным.

Он также заявил, что ракетные системы страны считаются «красной линией» и не подлежат обсуждению на переговорах.

В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы.

Дональд Трамп заявил, что в случае незаключения сделки с Ираном, последних ждут «травматичные и драматичные события».

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности изъять деньги руководства Ирана.

Вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил о готовности снизить уровень обогащения урана при отмене всех санкций США против Тегерана.







