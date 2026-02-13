Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
Секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани сообщил о высокой степени готовности военных страны и предупредил о мощном ответе на любые возможные нападения.
По словам Шамхани, военные Ирана находятся в состоянии высокой боевой готовности, передает РИА «Новости».
Али Шамхани в интервью телеканалу Al-Jazeera отметил: «Степень готовности военных Ирана высока. Ошибка в расчетах любой из сторон обойдется дорого».
Секретарь Совета обороны подчеркнул, что ответ Ирана на любую авантюру, направленную против Тегерана, будет мощным, решительным и соответствующим образом подготовленным.
Он также заявил, что ракетные системы страны считаются «красной линией» и не подлежат обсуждению на переговорах.
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы.
Дональд Трамп заявил, что в случае незаключения сделки с Ираном, последних ждут «травматичные и драматичные события».
Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности изъять деньги руководства Ирана.
Вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил о готовности снизить уровень обогащения урана при отмене всех санкций США против Тегерана.