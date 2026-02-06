  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 38 украинских дронов
    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 февраля 2026, 08:37

    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индии на следующей неделе в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели может обсудить предложение о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает агентство АНИ со ссылкой на источники.

    Министерство обороны Индии на следующей неделе рассмотрит вопрос о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АНИ. Обсуждение пройдёт в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Источник агентства отметил: «Предложение, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе на заседании высокого уровня в министерстве обороны и рассматривается как критически важное для удовлетворения оперативных потребностей ВВС Индии в свете нынешней ситуации с безопасностью в регионе». Ранее, в январе, Совет по оборонным закупкам Индии уже предварительно одобрил приобретение 88 одноместных и 26 двухместных Rafale.

    Сделка, как ожидается, позволит ВВС Индии усилить состав боевых эскадрилий и получить современные многоцелевые истребители поколения 4+. После завершения контракта у индийских ВВС будет 150 Rafale, а ВМС получат 26 истребителей, модифицированных для авианосцев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели 18 февраля, чтобы принять участие в саммите India-AI Impact Summit 2026, который состоится 19-20 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    Выведенные из эксплуатации в Индии истребители МиГ-21 решили передать в исторический парк.

    3 февраля 2026, 11:12
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    TWZ: В США начали отрабатывать уничтожение аналогов дронов «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные для подготовки пилотов к борьбе с беспилотниками задействовали экспериментальные самолеты, имитирующие барражирующие боеприпасы, пишет The War Zone.

    Военные США провели учения Sentry South 26.1, в ходе которых отрабатывали перехват целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», который называют аналогом российских «Гераней», пишет The War Zone.

    Роль воздушных мишеней выполняли два легких композитных самолета Risen KX-2 частной компании KestrelX. Эти аппараты способны воспроизводить профиль полета крылатых ракет и беспилотников на малых высотах.

    Глава компании Дон Мосли отметил, что использование истребителей пятого поколения для имитации таких угроз обходится бюджету слишком дорого.

    «Настоящей угрозой, по моему мнению, где ценовой барьер супернизкий, являются вооруженные БПЛА, подобные тем, что мы видим на Украине», – заявил он.

    Опыт спецоперации на Украине показал острую необходимость специальной подготовки летчиков к борьбе с малозаметными дронами.

    Самолеты KestrelX отличаются низкой радиолокационной заметностью и большой продолжительностью полета, достигающей 12 часов. Они действовали над водой на высоте около 300 метров, затрудняя обнаружение бортовыми радарами истребителей.

    Пилоты ВВС США признали, что визуальная идентификация и наведение оружия на такие медленные цели представляют значительную сложность.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в 2025 году Россия смогла переломить ход конфликта на Украине с помощью беспилотников.

    5 февраля 2026, 07:14
    Коротченко спрогнозировал появление БЖРК «Баргузин» после отмены СНВ-3
    Коротченко спрогнозировал появление БЖРК «Баргузин» после отмены СНВ-3
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) должна принять решение о постановке на вооружение боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин», который внешне не отличим от обычного железнодорожного состава и обеспечит гарантированный ответный ядерный удар, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    По его словам, Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает ТАСС. Коротченко подчеркнул, что такой шаг обеспечит гарантированный ответный ядерный удар, поскольку БЖРК внешне не отличается от обычного состава и его невозможно обнаружить средствами спутниковой разведки.

    Коротченко отметил: «Если США выходят из договора, то нам предстоит принять решение о развертывании серийного производства и постановке на боевое дежурство в структуре Ракетных войск стратегического назначения БЖРК «Баргузин». Находясь в позиционном районе от Москвы до Владивостока и внешне неотличимый от обычных рефрижераторных составов, эти ядерные поезда в любой момент и в любой точке маршрута имеют возможность осуществить ракетно-ядерный удар по потенциальному агрессору. Причем вскрыть их текущее местоположение средствами спутниковой разведки противника невозможно».

    Аналитик также добавил, что ракета для «Баргузина» на 90% унифицирована с уже производимыми твердотопливными МБР «Ярс» и БРПЛ «Булава», что позволит ускорить принятие комплекса на вооружение и снизить издержки. Он подчеркнул, что для стратегического баланса с США, Великобританией и Францией, России необходимо иметь минимум пять таких комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России решило довести долю современных ракетных комплексов в составе РВСН до 81%.

    В российском оборонном ведомстве называли сроки создания нового «ракетного поезда».

    СМИ сообщали о приостановке работ над проектом «ракетного поезда» «Баргузин».

    5 февраля 2026, 14:50
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    5 февраля 2026, 07:50
    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска
    Новый тяжелый дрон «Провод» поступил в российские войска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый российский тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начал массового поступать в войска, сообщил главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов.

    Российские войска начали получать новый тяжелый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод», сообщает РИА «Новости». Главный конструктор БПЛА семейства «Овод» Андрей Иванов рассказал, что это самый массовый из отгружаемых сейчас дронов. Он уточнил: «Это наиболее массовый отгружаемый на данный момент дрон… Сейчас идут отгрузки в том числе на склады министерства обороны, и уже министерство обороны распределяет между подразделениями».

    По словам инженера, расчеты войск, которые уже получили новые комплексы беспилотников, дали положительные отзывы. Иванов отметил, что компания получает множество видеоматериалов с успешными примерами применения дрона и продолжает массовые поставки.

    «Провод» относится к тяжелым FPV-дронам и оснащен оптоволоконным каналом связи, что отличает его от аналогов. Такие технологии дают надежный контроль даже в условиях борьбы с радиоэлектронными средствами противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия добилась технологического перелома в боевом применении беспилотников.

    Дрон «Бумеранг» установил рекорд по дальности поражения цели – 57 км.

    Вооруженные силы России начали использовать новый тяжелый дрон «Воган».

    3 февраля 2026, 11:41
    TWZ: USS Preble уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    TWZ: USS Preble уничтожил четыре дрона лазером HELIOS
    @ U.S. Office of the Director/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника в ходе испытаний лазерной системы HELIOS, что подтверждает развитие технологий защиты надводных кораблей, пишет The War Zone.

    USS Preble использовал лазер HELIOS для поражения четырех дронов в ходе демонстрации, передает The War Zone. Об этом рассказал глава Lockheed Martin Джим Тайклет, отметив, что лазерная система позволила нейтрализовать угрозы без расхода традиционных ракет, сохранив их для более сложных целей.

    HELIOS представляет собой 60-киловаттный лазерный комплекс, способный уничтожать дроны и малые катера, а также ослеплять оптические сенсоры. Эта система интегрирована на USS Preble с 2022 года и пока остается единственной подобной установкой на флоте. На других эсминцах класса Arleigh Burke установлены менее мощные лазерные комплексы ODIN.

    Вице-адмирал Брендан Маклейн, командующий надводными силами Тихоокеанского флота США, подчеркнул на симпозиуме Surface Navy Association, что подобные испытания стали важным шагом в развитии перспективных платформ и систем вооружения. Он заявил: «Я намерен продвигать лазерные технологии для флота. Мечта о лазере на каждом корабле может стать реальностью».

    Точные детали прошедшей демонстрации, например, скорость переключения HELIOS между целями и условия испытаний, не раскрываются. Известно, что лазер может поражать только одну цель за раз, а эффективность его действия снижается с увеличением расстояния и при неблагоприятных погодных условиях.

    Несмотря на технические трудности, связанные с необходимостью охлаждения и защиты оптики, ВМС США продолжает развивать лазерные вооружения, рассчитывая на их преимущества в условиях массовых атак дронов и ограниченных запасов ракет. Как отмечают в Lockheed Martin, такие системы позволяют снизить расходы и повысить автономность кораблей при длительных миссиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС США приняли решение оснастить линкоры класса «Трамп» мегаваттными лазерными установками.

    5 февраля 2026, 00:30
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского Владимир Зеленский заявил, что на поле боя погибло около 55 тыс. украинских солдат с начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил о в программе «20 часов» на канале France 2.

    В конце интервью Зеленского спросили о количестве жертв на украинской стороне фронта. После того, как с февраля 2025 года погибло более 46 тыс. украинских военнослужащих и 380 тыс. получили ранения, глава киевского режима довел число погибших до 55 тыс., пишет Le Monde.

    «На Украине, официально, на поле боя число погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тыс.», – сказал он, добавив, что «ещё велик процент людей, которых на Украине считают пропавшими без вести».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ только за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ.

    5 февраля 2026, 19:46
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    @ Northwest Institute of Nuclear Technology

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские ученые создали первую в мире компактную микроволновую установку мощностью 20 гигаватт, пишет South China Morning Post (SCMP). Она предназначена для уничтожения спутников и может размещаться на обычно грузовике.

    Разработка получила название TPG1000Cs, устройство расположено в Институте ядерных технологий Северо-Западного Китая в Сиане, провинция Шэньси, сообщает SCMP.

    Устройство способно работать непрерывно до 60 секунд, что существенно превышает возможности существующих мировых аналогов, которые функционируют не более трех секунд. Длина установки составляет четыре метра, а вес – пять тонн, благодаря чему ее можно размещать на грузовиках, военной технике, кораблях, самолетах или даже на спутниках.

    По оценкам китайских специалистов, наземное микроволновое оружие мощностью свыше одного гигаватта способно нарушать работу или выводить из строя спутники Starlink, находящиеся на низкой околоземной орбите.

    Ранее ученые Китая создали кристалл для сверхмощного лазерного оружия.

    5 февраля 2026, 19:52
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    @ Сергей Субботин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 82-м году жизни ушел из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов, который долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

    Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

    Куроедов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России с 1997 по 2005 годы. В 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.

    Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени Ворошилова.

    7 ноября 1997 года назначен Главнокомандующим ВМФ Россия. 21 февраля 2000 года получил звание адмирала флота. После гибели подводной лодки «Курск» в 2000-м году подал в отставку, но прослужил на должности до 2005 года. В отставке возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ».

    3 февраля 2026, 16:40
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    США провели учения в 60 км от Калининградской области
    @ Tanner Seims/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные выполнили маневры на польском полигоне Бемово-Писке с участием БМП Bradley, уделив внимание зимним условиям, отмечает западная пресса.

    Учения с участием боевых машин пехоты Bradley прошли на полигоне Бемово-Писке в Польше. Он находится примерно в 60 км от Калининградской области, сообщается ТАСС со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

    В ходе маневров военные США отрабатывали управление и поддержание правильной дистанции между машинами, а также скоординированное ведение огня. Особое внимание было уделено преодолению трудностей, связанных с изменением тяги, проблемами с двигателем и гидравликой, возникающими из-за зимних погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее солдаты НАТО жаловались на сложности с использованием оружия в арктической зоне из-за низких температур.

    До этого военные США проводили учения Sentry South 26.1 с отработкой перехвата целей, имитирующих иранские дроны-камикадзе «Шахед-136», которые называют аналогом российских «Гераней».

    При этом стало известно, что морпехи США останавливали учения на северо-востоке Японии четыре раза из-за появления медведей.


    3 февраля 2026, 15:28
    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы

    Инструкторы НАТО учат военных в Арктике спасать оружие от мороза и краж

    Солдаты НАТО пожаловались на отказы оружия в арктические морозы
    @ Cpl. Joshua Kumakaw/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие НАТО, проходящие обучение в северной Лапландии, сталкиваются с проблемами при эксплуатации оружия из-за сильных холодов, рассказали сами военные изданию Business Insider.

    Как пишет Business Insider, солдаты НАТО, размещенные в арктической зоне, жалуются на сложности с использованием оружия при низких температурах. Журналисты отмечают, что оружие быстро выходит из строя из-за морозов.

    В материале подчеркивается, что на специальном месячном курсе по выживанию в условиях Арктики для двадцати солдат инструкторы уделяют особое внимание тому, чтобы оружие оставалось сухим и готовым к работе. Инструктора учат не оставлять оружие вне палатки, поскольку в полевых условиях его могут украсть.

    Финская военнослужащая Лаура Ляхдекорпи рассказала изданию: «Стрелять из холодного оружия – непростая задача. Из-за толстых перчаток неудобно стрелять, но без них руки замерзают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская армия опровергла сообщения о просьбах проявлять снисходительность к американским военным на совместных учениях Joint Viking в Арктике.

    Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал открытие офиса НАТО на острове.

    Власти США предложили включить безопасность в Арктике в число ключевых задач НАТО наряду с контролем подводных кабелей и поставками минералов.

    3 февраля 2026, 15:14
    Швеция и Дания заказали для Украины комплекс ПВО Tridon Mk2

    Tекст: Денис Тельманов

    Шведский и датский министры обороны объявили о заказе зенитного комплекса Tridon Mk2 для Украины стоимостью более 301 млн долларов, поставки начнутся в течение года.

    Стокгольм и Копенгаген заказали для Киева у компании BAE Systems зенитный артиллерийский комплекс Tridon Mk2 на сумму 2,7 млрд крон, что превышает 301 млн долларов, передает ТАСС.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном пояснил, что данный комплекс способен сбивать беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

    «Это очень успешная и быстро развивающаяся система от шведской оборонной промышленности», – заявил Йонсон.

    Производствово установок уже началось, а поставки будут осуществляться непосредственно на Украину. Срок поставки оценивается примерно в один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS и три установки ЗРК С-300.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, поскольку ожидает поставки для собственных нужд.

    4 февраля 2026, 17:24
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек

    Tекст: Денис Тельманов

    После применения украинских дронов на территории Белгородской области ранения получили шесть мирных жителей.

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, передает ТАСС.

    В результате применения вражеских беспилотников шесть мирных жителей получили различные травмы, сообщили в оперативном штабе региона.

    Власти не уточнили степень тяжести травм и подробности инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили двадцать четыре украинских беспилотника над страной.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун».

    В течение шести часов средства ПВО сбили двадцать один украинский беспилотник, большинство из которых были зафиксированы в небе над Белгородской и Волгоградской областями.

    4 февраля 2026, 11:33
    Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польская армия сталкивается с серьезными техническими проблемами при эксплуатации закупленных в Южной Корее танков К2 «Черная пантера», сообщает интернет-портал wPolityce.pl со ссылкой на военного эксперта Ярослава Вольского.

    Польская армия сталкивается с серьезными техническими трудностями при эксплуатации танков К2 «Черная пантера», поставленных из Южной Кореи, передает ТАСС со ссылкой на портал wPolityce.pl и эксперта Ярослава Вольского.

    По его словам, «двигатели [танка К2] рассыпаются как новогодние елки». Вольский отмечает, что начало эксплуатации в Польше оказалось сложным из-за проблем с топливом и смазочными материалами.

    Эксперт подчеркивает, что количество неисправностей вызывает серьезные опасения, особенно перегрев двигателей и их полный выход из строя. Одной из главных причин проблем Вольский называет недостаток опыта польских военных в обслуживании новых танков, а также отсутствие учебной техники, что приводит к неправильной эксплуатации и повреждениям моторов.

    Вольский добавляет, что танки Leopard 2A5/PL, закупленные в ФРГ, отличаются большей надежностью и простотой использования для польских военных.

    Напомним, что в июле 2022 года Польша и Южная Корея подписали соглашение на поставку около 1000 танков К2. В августе того же года был заключен контракт на сумму более 3 млрд долларов на первые 180 единиц, а к ноябрю 2025 года эта партия была полностью поставлена польской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши предсказал банкротство военного ведомства страны.

    Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.

    Польские власти объявили о пятикратном увеличении производства артиллерийских снарядов.

    5 февраля 2026, 01:15
    Военный эксперт назвал точки концентрации нацбатальона «Азов» в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) собрало боевиков нацбатальона «Азов» (признанного террористической организацией и запрещенного в России) на нескольких точках фронта в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за «Азов» и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что незначительные подразделения националистов зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-боевика «Азова» во Львове соседи избили собственными костылями. Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым. WSJ: Молодых контрактников ВСУ отправили на фронт в «гущу наступления России».


    5 февраля 2026, 17:22
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    5 февраля 2026, 19:14
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы российских средств ПВО за короткий промежуток времени были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 40 украинских беспилотников с 13:00 до 18:00 по московскому времени, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны говорится: «5 февраля с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области».

    Удары БПЛА по российским регионам происходят регулярно, и средства ПВО фиксируют и уничтожают большинство летательных аппаратов до достижения ими целей.

    Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    За одну ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ.

