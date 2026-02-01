Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.2 комментария
TWZ: Финская армия опровергла просьбы «пожалеть» военных США на учениях в Арктике
Финская армия опровергла информацию о том, что её военнослужащих якобы просили «проявлять снисходительность» к американским военным во время совместных учений Joint Viking в Арктике, сообщили СМИ.
В официальном комментарии финской Ягерской бригады отмечается: «Мы не признаём, что описанная в The Times ситуация имела место, согласно которой финские военные были бы вынуждены снижать давление во время учений». Представители бригады также подчеркнули, что финские силы в рамках Joint Viking действовали на одной стороне с американцами и не играли роль противника, пишет The War Zone.
В учениях Joint Viking 2025 принимали участие более 10 тыс. солдат из девяти стран НАТО, среди которых были США, Норвегия, Финляндия, Британия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада. Маневры были посвящены отработке взаимодействия и выживанию в условиях экстремального холода, а также развитию совместимых навыков армий-участниц. Американская армия подтвердила, что сталкивается с уникальными сложностями при работе в Арктике, такими как проблемы с техникой, связью и снабжением в условиях низких температур.
В то же время эксперты подчеркивают: подобные слухи часто возникают из-за непонимания самой сути учений, где стороны могут выполнять ограниченные задачи ради отработки новых навыков, а не ради победы «любой ценой». В реальных же условиях арктического региона основой успеха становится именно совместимость и обмен опытом между союзниками, что и было целью маневров.
Присутствие скандинавских государств в НАТО, особенно на фоне присоединения Финляндии и Швеции, называют серьёзным преимуществом для альянса в условиях растущей конкуренции в Арктике со стороны России и Китая.
Ранее британская газета The Times сообщила, что финских резервистов, участвовавших в маневрах, якобы просили «не слишком давить» на военнослужащих США, так как это якобы деморализовало последних.