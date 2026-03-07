Иран нанес массированный удар по авиабазе США «Аль-Дафра» в ОАЭ

Беспилотники КСИР уничтожили радары и центр связи на базе США «Аль-Дафра» в ОАЭ

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции подтвердил проведение боевой операции против иностранных военных объектов, передает РИА «Новости».

В официальном коммюнике подчеркивается: «Беспилотные подразделения военно-морских сил КСИР сегодня рано утром провели массированную атаку на авиабазу «БАль-Дафра», ударив по ней».

По данным военных, все назначенные цели были успешно поражены. Удар пришелся по центру спутниковой связи, радарам раннего предупреждения и управления огнем, а также по пункту контроля воздушных операций.

В Тегеране заявили, что атака стала возмездием за нападение на школу на юге Ирана, унесшее жизни более ста человек. Обострение конфликта началось 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по иранской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

