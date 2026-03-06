Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?9 комментариев
Новак заявил о скорых поставках российского газа в новые страны
Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».
«И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.
Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.