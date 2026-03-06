Новак заявил о скорых поставках российского газа в новые страны

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

«И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.