Найден клад древнейших монет, произведенных на территории России

При раскопках древнегреческой колонии Фанагория в Краснодарском крае археологи обнаружили клад серебряных монет возрастом около 2,5 тыс. лет, которые признаны древнейшими из тех, что когда-либо чеканились на территории России.

«Мы нашли при раскопках редчайший клад серебряных монет, которые являются древнейшими из всех монет, которые чеканили на территории России. Соответственно, мы теперь можем ретроспективу восстановить начала чеканки древнейших монет на территории России. Это примерно рубеж VI-V века до н.э., то есть 2,5 тыс. лет назад», – рассказал заведующий отделом классической археологии Института археологии РАН Владимир Кузнецов ТАСС.

Он отметил, что ученые долгое время не могли решить, к какой эпохе можно отнести начало чеканки денег на территории России.

«Потому что не было точки опоры. Такая точка опоры у нас теперь появилась - 480-й год [до н.э.]. То есть, клад был сокрыт во время нашествия персидского», – добавил исследователь.

Античный город Фанагория располагался на Таманском полуострове и был основан в VI веке до нашей эры. Позже он стал главным городом азиатской части Боспорского царства.



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