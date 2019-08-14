Катакомбы III тысячелетия до н.э. найдены в Крыму

Во время раскопок кургана в районе крымского села Ореховка археологи обнаружили катакомбы, которые относятся к концу III - началу II тысячелетия до н.э.

«Мы обнаружили погребения людей, покрытых охрой, относящихся к катакомбной культуре. Это примерно конец III - начало II тысячелетия до н.э. Самый древний период развития населения на территории Крыма, когда активно пользовались и керамикой, и различными бронзовыми орудиями. Время определенных социальных обществ», – рассказала научный сотрудник отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирина Рукавишникова ТАСС.

При раскопках был найден объект в виде конструкции из спиральных и кольцевых рвов, не пересекающихся между собой. В конце концу V - началу IV века до н.э. на этом месте располагался могильник.

«Нам представились интереснейшие комплексы варварского населения того времени, которые активно общались с Феодосией, потому как в этих погребениях мы обнаружили целую хиосскую амфору и гераклийскую амфору с клеймом», – сообщила Рукавишникова.

В Крыму масштабные раскопки начались при строительстве трассы «Таврида». Археологи получили доступ к исследованию территорий весной 2017 года. В ходе раскопок уже были найдены останки доисторической гигантской птицы, а также обнаружены кости предка всех современных китов возрастом 10 млн лет.

