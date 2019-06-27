В Крыму найдены кости гигантской птицы

В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.

В пещере палеонтологи идентифицировали окаменелости, принадлежавшие самой крупной птице Северного полушария, сообщается на сайте института.

Ученые утверждают, что птица достигала веса около 450 кг и жила примерно 1,5-1,8 млн лет назад. Судя по строению кости, птицы Pachystruthio dmanisensis достаточно хорошо бегали. Это связано с проживанием совместно с крупными хищниками – саблезубыми кошками, гигантскими гиенами.

Ученые полагают, что гигантские птицы могли жить бок о бок с древним человеком. Они являлись источником мяса, костей, перьев и яичной скорлупы для людей.

«Анализ ископаемых материалов позволяет заключить, что эти исполинские птицы некогда были достаточно широко распространены на территории Северного полушария в целом и Европы в частности», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день самая крупная из птиц – африканский страус – весит не более 150 кг. Крымская птица по размеру подобна древним мадагаскарским эпиорнисам.

«Новые материалы свидетельствуют, что причерноморские великаны представляли отдельную эволюционную линию нелетающих птиц. Их родственные связи пока остаются не совсем ясными», – отметили ученые.

Также в пещере под трассой «Таврида» на участке в Белогорском районе найдены останки древних хищников и других животных.

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