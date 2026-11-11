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Минпромторг не нашел причин для перебоев поставок электроники из-за техсбора
Введение технологического сбора с 1 декабря в России не станет причиной перебоев в поставках электроники, заявили в Минпромторге.
Оснований для перебоев в поставках электронной продукции из-за введения с 1 декабря технологического сбора нет, заявили в Минпромторге России, передает РИА «Новости».
«Коммерсантъ» ранее сообщал со ссылкой на Ассоциацию производителей и продавцов электроники РАТЭК, что производители электроники просят отложить введение сбора. В Минпромторге напомнили, что сроки уже были перенесены с 1 сентября на 1 декабря, поэтому у компаний было время на подготовку к нововведениям.
Базовая ставка техсбора для ноутбуков или планшетов составит 746 рублей, для смартфонов – 373 рубля, для некоторых телефонных аппаратов – 37 рублей. При наличии информации в системе маркировки размер ставки снижается до 500, 250 и 25 рублей соответственно.
В министерстве пояснили, что на первом этапе ставки минимальны и составляют около 1% от цены устройства, что в 10-20 раз ниже предельного уровня. Сбор взимается на равных условиях с импортной и отечественной продукции.
Средства от техсбора послужат источником инвестиций в развитие российской электронной промышленности, что позволит снизить зависимость от внешних поставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Минпромторг подготовил проект о введении специального платежа за реализацию гаджетов.
В феврале заслуженный работник торговли России Ольга Епифанова предупредила о возможном подорожании смартфонов и ноутбуков после введения технологического сбора.
В прошлом году в Госдуме назвали причиной введения сбора невозможность российских компаний конкурировать с китайскими производителями.