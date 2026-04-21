РБК: Сбор на смартфон составит 250 рублей, на ноутбук – 500 рублей
Производителей и поставщиков техники обяжут вносить специальный платеж за реализацию каждого устройства, размер которого зависит от конкретного типа гаджета, соответствующий проект подготовил Минпромторг.
За каждый ноутбук придется заплатить 500 рублей, за смартфон – 250 рублей. Проводной телефон с беспроводной трубкой обойдется в 100 рублей, а другие аппараты – в 25 рублей, пишет РБК со ссылкой на постановление и распоряжение правительства.
Министерство уверяет, что работа над проектом закона якобы ведется с «привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций».
Перечень устройств, подпадающих под новые правила, планируется расширить в будущем.
Уплата взноса станет обязательным условием для допуска техники на рынок. Специальная система автоматически рассчитает сумму в течение трех дней после уведомления о вводе товара в оборот. На погашение задолженности отводится десять дней, после чего нарушителям откажут в праве продажи, а деньги взыщут через налоговую службу.
В Госдуме объясняли введение нового сбора невозможностью конкуренции с китайскими производителями.