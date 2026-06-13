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Концерн «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов
На салоне «Флот-2026» впервые представили портативный радар «Сокол»
Компактная 30-килограммовая установка «Сокол» позволит мобильным огневым группам ПВО оперативно выявлять любые типы беспилотников на дистанции до пяти километров, сообщил концерн «Алмаз-Антей»
Отечественную новинку продемонстрировали на международном военно-морском салоне «Флот-2026», передает РИА «Новости».
Официальный представитель концерна «Алмаз-Антей» поделился подробностями о разработке. «Портативная РЛС «Сокол» массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые», – рассказал собеседник агентства.
Специалист уточнил, что несколько подобных станций можно легко объединить в единую сеть. Это позволит обеспечить надежный круговой обзор и бесперебойный контроль воздушного пространства.
Аппаратура уверенно фиксирует появление малых беспилотников на дистанции два километра, а средних – за пять километров. Выставка проходит в Кронштадте и завершится 14 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» холдинг «Швабе» представил макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью.
Месяцем ранее концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.
В конце мая смоленские специалисты спроектировали автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения ударных дронов.