Концерн «Алмаз-Антей» впервые показал портативный радар для перехвата дронов

На салоне «Флот-2026» впервые представили портативный радар «Сокол»

Tекст: Мария Иванова

Отечественную новинку продемонстрировали на международном военно-морском салоне «Флот-2026», передает РИА «Новости».

Официальный представитель концерна «Алмаз-Антей» поделился подробностями о разработке. «Портативная РЛС «Сокол» массой всего 30 килограммов, предназначенная для оснащения мобильных огневых групп ПВО для обнаружения всех видов дронов, демонстрируется впервые», – рассказал собеседник агентства.

Специалист уточнил, что несколько подобных станций можно легко объединить в единую сеть. Это позволит обеспечить надежный круговой обзор и бесперебойный контроль воздушного пространства.

Аппаратура уверенно фиксирует появление малых беспилотников на дистанции два километра, а средних – за пять километров. Выставка проходит в Кронштадте и завершится 14 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» холдинг «Швабе» представил макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью.

Месяцем ранее концерн «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков.

В конце мая смоленские специалисты спроектировали автоматическую радиолокационную станцию «Снайпер» для высокоточного наведения ударных дронов.