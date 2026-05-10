Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Российские саперы применили «электромагнитные пушки» для разминирования в ДНР
Саперы группировки «Центр» успешно очищают освобожденные населенные пункты от взрывных устройств с помощью «электромагнитных пушек» в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие активно используют наземный робототехнический комплекс «Курьер» для обезвреживания мин, передает РИА «Новости».
Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады используют «устройство для создания мощного электромагнитного поля». Принцип работы нового оборудования заключается в генерации сильного электромагнитного импульса. Он провоцирует детонацию магнитных датчиков вражеских взрывателей на безопасном для специалистов расстоянии.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что дистанционное управление роботом полностью исключает риск поражения личного состава. Оборудование демонстрирует максимальную эффективность при ликвидации фугасов и противопехотных мин, которые противник массово устанавливает на дорогах и объектах инфраструктуры.
Ежедневная работа инженерных войск спасает жизни местного населения и позволяет людям безопасно возвращаться домой, говорится в сообщении. Кроме того, очистка территорий способствует дальнейшему продвижению российских сил на Добропольском направлении специальной военной операции.
