Российские саперы применили «электромагнитные пушки» для разминирования в ДНР

Tекст: Антон Антонов

Военнослужащие активно используют наземный робототехнический комплекс «Курьер» для обезвреживания мин, передает РИА «Новости».

Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады используют «устройство для создания мощного электромагнитного поля». Принцип работы нового оборудования заключается в генерации сильного электромагнитного импульса. Он провоцирует детонацию магнитных датчиков вражеских взрывателей на безопасном для специалистов расстоянии.

В российском оборонном ведомстве пояснили, что дистанционное управление роботом полностью исключает риск поражения личного состава. Оборудование демонстрирует максимальную эффективность при ликвидации фугасов и противопехотных мин, которые противник массово устанавливает на дорогах и объектах инфраструктуры.

Ежедневная работа инженерных войск спасает жизни местного населения и позволяет людям безопасно возвращаться домой, говорится в сообщении. Кроме того, очистка территорий способствует дальнейшему продвижению российских сил на Добропольском направлении специальной военной операции.

