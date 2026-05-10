Британский военный аналитик Меркурис оценил парад Победы в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что Парад Победы в Москве продемонстрировал неспособность Запада оказать давление на Россию, передает РИА «Новости».

По его словам, праздник показал, что Россия близка к завершению конфликта на Украине на своих условиях, а действия западных стран не смогли изменить ситуацию.

Меркурис отметил: «Он (Владимир Путин) заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие».

По мнению аналитика, финал парада и слова Путина «Победа будет за нами» подтверждают уверенность российского руководства в скором достижении военной победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, традиционный парад Победы прошел в Москве в штатном режиме.

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия на Красной площади.

Российский лидер отметил вдохновляющую силу подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.