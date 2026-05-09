Ветеран на параде вручил Путину письмо в конверте

Ветеран на параде передал Путину письмо в конверте

Во время прохождения по трибуне на параде, посвященном 81-летию Победы, президент Владимир Путин поприветствовал собравшихся ветеранов Великой Отечественной войны. В этот момент один из ветеранов вручил главе государства конверт с письмом, передает ТАСС.

Президент взял письмо, после чего аккуратно убрал конверт во внутренний карман своей куртки. Подробности содержания письма и имя ветерана не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и иностранные лидеры прибыли на парад Победы в Москве. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит с традиционной объемной речью на Красной площади. А президент Республики Сербской Синиша Каран назвал честью свое присутствие на параде.




