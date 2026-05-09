Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Путин и иностранные лидеры прибыли на парад Победы
Поприветствовав ветеранов и героев спецоперации, глава государства Владимир Путин вместе с зарубежными гостями занял место на центральной трибуне Красной площади в ожидании торжественного парада.
Российский лидер проследовал на Красную площадь из Кремля в сопровождении приехавших в Москву глав государств, передает ТАСС.
Политики поднялись на центральную трибуну, где вскоре начнется парад, посвященный 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Среди приглашенных гостей присутствуют президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
Также торжественное мероприятие посетили руководители Южной Осетии Алан Гаглоев, Абхазии Бадра Гунба и президент Республики Сербской Синиша Каран.
Перед началом шествия Владимир Путин поприветствовал находящихся на трибунах ветеранов и героев спецоперации. Глава государства пожал им руки и обменялся с некоторыми из них парой слов, после чего направился на свое место.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кремль опубликовал список иностранных гостей парада.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил участие зарубежных делегаций в торжественных мероприятиях.
Президент России Владимир Путин заявил о преклонении перед поколением победителей нацизма.