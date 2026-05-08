Президент России поздравил зарубежных лидеров с годовщиной Победы

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский лидер направил послания главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии, сообщает сайт Кремля.

«Президент России подчеркнул, что в этот день мы воздаём дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками», – говорится в сообщении.

Также Путин «передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия».

Отдельно президент обратился к народам Грузии и Молдавии. Он призвал граждан этих стран «сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран».

В прошлом году Владимир Путин также направил поздравительные послания лидерам стран СНГ в честь 80-летия Победы.